明後天雷雨區擴大「天氣最差」　下周還有鋒面接力

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預測，未來一周受鋒面及華南雲雨區影響，天氣不穩定。 明、後天華南雲雨區影響，雨區擴大又增強，是天氣最不好的時候，且會伴隨雷雨、較大雨勢，北部地區也明顯降溫。周六晚間到周日轉乾，周日晚間到下周一又有鋒面通過，屆時各地降雨機率又增加。

氣象署預報員官欣平指出，未來一周受鋒面及華南雲雨區影響，天氣不穩定，雖然有短暫空檔仍變化大，提醒民眾出門攜帶雨具。今天局部可見陽光，但中午前海峽不斷有雲系移入，中部以北有降雨情形，下午到晚間中部轉乾，北部及東半部降雨持續，南部則有高溫情形。

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他表示，今晚鋒面在台灣附近，北邊高壓逐漸南下，東北季風跟著顯現，明天到周日台灣附近都有鋒面徘徊。今晚到明天清晨北部逐漸有雨，明天雨勢增多， 明、後天華南雲雨區影響，是未來一周天氣最不好的時候，且會伴隨雷雨。周六晚間到周日轉乾，周日晚間到下周一又有鋒面通過。

未來一周降雨趨勢，官欣平指出，明、後天華南雲雨區影響，各地降雨機率高，中部以北、宜花地區有較大雨勢，伴隨雷雨。周六晚間到周日水氣仍多，但已趨緩，北部、東半部有局部短暫雨，午後山區也有陣雨。周日深夜另一波鋒面南下，降雨機率擴大，中部以北雨勢顯著，有陣雨或雷雨。下周二、周三雨勢趨緩，僅宜花東有雨，中南部山區午後陣雨。

溫度方面，他表示，今晚至周六東北季風增強，北台灣高溫降至23度，低溫19至20度，中南部偏熱。周日北台灣高溫又回到30度。下周一、周二又有東北季風影響，日夜溫差大。

另外，他也說，鋒面接近、回暖期間易有霧，今天至下周一、周二清晨金馬地區及中部以北有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）