明「雨炸全台」又降溫　下周鋒面挾雨接力

▲明、後天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，明、後天東北季風及華南雲雨區東移影響，各地都有降雨機率，基隆北海岸、東北部及東部要留意局部大雨，北部及宜花地區偏涼，周六清晨僅剩19、20度。下周一又有鋒面通過，各地容易有短暫陣雨，中部以北、東半部有雷雨或局部較大雨勢。

陳姵安指出，明、後天東北季風及華南雲雨區東移影響，各地不定時有短暫陣雨，南部也有零星雨，中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部及東部有局部大雨機率。周日東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

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她表示，下周一又有鋒面通過、東北季風影響，各地容易有短暫陣雨，南部也有零星雨，中部以北、東半部有雷雨或局部較大雨勢。下周二東北季風影響，各地多雲到晴，雨勢趨緩，僅東半部及恆春半島有零星雨，午後中南部山區有零星雨。下周三、周四東北季風減弱、水氣減少，東半部及東北部有零星雨，午後中南部山區有零星雨。

溫度方面，陳姵安指出，明、後天東北季風影響，北部及宜花地區偏涼，高溫僅24至26度，中部及台東28至29度，南部約30度，其中，明天屏東近山區也不排除有34度高溫，南北溫差大，周六清晨北部及宜花地區低溫19至20度，其他地區22至24度。

她表示，周日高溫回升，東半部約26至27度，西半部28至30度。下周一鋒面影響，溫度略降，中部以北及東半部再降1、2度，南部仍維持30至31度。下周二東北季風影響，各地高溫再降1、2度。下周三、周四東北季風減弱，東半部24至26度，西半部28至30度。

另外，她也提醒，周日至下周一中部以北有局部霧或低雲，提醒民眾留意。