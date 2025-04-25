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大陸 大陸焦點 特派現場

金價波動大…陸「金條供不應求」！　進貨商嚇：大家太瘋狂了

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

受國際金價波動影響，中國國內現貨黃金24日又小幅回升到803元／克（人民幣，下同）。深圳水貝黃金市場一名蘇老闆表示，近期金條供不應求，只要一補貨，又會馬上被顧客買光，展示台都空了。

▲▼陸金條供不應求。（圖／翻攝自微博）

▲▼金條供不應求。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸金條供不應求。（圖／翻攝自微博）

據《央視財經》報導，蘇老闆表示，「正常情況下，檯面上肯定都是補滿金條的，但現在空的，因為顧客都一直來買，目前賣最好的金條是50克到100克的。」現場店員忙著將金條清點打包給顧客，大多人一次購買都是5條起跳。

一名到現場進貨的朱先生傻眼表示，「大家太瘋狂了，太瘋狂了，真的因為金價波動太大了，他們都搶得很瘋狂，你看現場，都還是很多人持續在排隊，我也是排了2個小時，結果只買到一點貨。」

▲展示櫃內的金條已被買光。（圖／翻攝自微博）

▲展示櫃內的金條已被買光。（圖／翻攝自微博）

另一名同樣也來進貨的肖先生也表示，「我們都是提前訂貨的，但訂了也不一定有貨，就很難受，其實我是賣首飾的，但是現在店裡大多顧客都覺得，金條比較保值，所以說選擇購買金條的人就比較多，才來這進貨金條。」

水貝市場一名葉老闆表示，這兩天黃金價格波動劇烈，為了規避風險，商家上調了消費者購買投資金條的保證金，購買金條需交保證金，除了金價的劇烈波動以外，這也跟金條的供不應求有關。

▲▼50克至100克的金條最熱門。（圖／翻攝自微博）

▲▼50克至100克的金條最熱門。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸金條供不應求。（圖／翻攝自微博）

廣東黃金市場高級研究員宋蔣圳分析指出，「很多人都在等下跌，所以只要一點風吹草動，一點下跌都會刺激消費者去搶購，平時黃金市場的備貨量不多，短期需求急升的時候，就出現了需要提前訂購的情況。」

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