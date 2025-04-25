公文遭檢調「不慎帶走」？議員今幫領表　50罷免案完成二階領表

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公文遭檢調「不慎帶走」？議員今幫領表　50立委罷免案完成二階領表

▲▼國民黨宜蘭縣議員黃琤婷今代表罷免民進黨立委陳俊宇團體到中選會領表。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨宜蘭縣議員黃琤婷今代表罷免民進黨立委陳俊宇團體到中選會領表。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

宜蘭縣立委陳俊宇罷免案至今尚未領取二階段連署書，傳起因竟是檢調偵辦幽靈連署大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，查扣過程中「不小心」扣走中選會公文，導致無法領取二階罷免連署書。對此，宜蘭縣議員黃琤婷今（25日）代表罷團到中選會領取連署書時說，「這根本不是行政疏失，是用國家機器、用程序包裝的政治干預，這樣的事件怎麼可以發生？」

黃琤婷今在立委許宇甄陪同下，代表罷團赴中選會領取二階連署書。黃指出，除了地方黨部被搜查外，3位非常重要的幹部被羈押，還有重要的關鍵文件被檢調單位扣走，一直到昨天晚上才交還。黃指出，這過程非常奇怪，為什麼要查扣這麼重要的關鍵文件？因為領取時間只有到今天，如果在昨天沒有發現，就沒有辦法拿到二階連署書格式，真的覺得非常奇怪，怎麼會有這樣離譜的事情？

黃琤婷表示，檢調第一時間稱沒有查扣文件，但在不斷追查之下才說「不小心」夾帶，「這根本不是行政疏失，是用國家機器、用程序包裝的政治干預，這樣的事件怎麼可以發生？」

黃琤婷還說，檢調歸還時是給「影本」，甚至不是交還給當事人，是一個跟連署不相干的人，後來昨天晚上11點時，連同領銜人的身分證，才一併跟正本歸還，但也不是給領銜人，導致今天還要找到該不相干的人才能來領二階連署書。

「政治干預司法司法干預罷免，非常嚴重的情況。」黃琤婷說，為什麼今天這樣民主法治的國家，能發生這樣的事情？難道不需要出來解釋一下嗎？這是民眾的權益，你要沒收所有人的罷免權嗎？

針對宜蘭縣黨部的黨工遭羈押，黃琤婷表示，這件事情我們非常遺憾心痛，這麼認真在處理黨務的黨工，居然被政治追殺，就只因為他們堅持罷免陳俊宇委員，就要被政治追殺，這合理嗎？

陪同的許宇甄說，檢調在搜索宜蘭縣黨部的時候，帶走了領銜人可以到中選會領取二階連署表格的公文，還有身分證、印章、委託書，在第一時間跟檢調單位要求交回公文時，居然第一時間否認，宜蘭地檢署還發新聞稿說沒有這樣的事情、與事實不符，後續提出事證後，才不得不承認是不小心帶走。

「請問是如何不小心？」許宇甄說，每一份被帶走的公文都要造冊列名，怎麼可能不小心？到底這樣的公文跟今天要辦的案件有什麼相關？可以扣押我們要領取二階連署表格的公文嗎？這比土匪還土匪。

許宇甄指出，看到今天不管是宜蘭縣黨部3位同仁、還有台北市黨部的黃呂主委被羈押禁見，請問他們犯了什麼滔天大罪？一堆共匪、綠共20萬交保，現在還逍遙法外，一些詐騙犯、圖利犯還可以交保，但是現在不過就是涉嫌偽造文書、個資的問題，卻要用羈押禁見這麼惡劣的手段，目的是什麼？就是要製造寒蟬效應，讓同仁沒有辦法繼續協助連署工作。

許宇甄強調，今天大家都看在眼裡，但他們不會被打倒，不但要繼續連署，還要號召更多人站出來，對於民進黨這樣利用司法打壓異己、干預行政，對所有想為罷免盡一份心力的公民，絕對不畏懼。拜託大家，426大家一起站上凱道，一起戰獨裁、反綠共，讓賴清德看看所有人民的怒吼，對於現在賴清德政府的不滿，一起站上凱道。

許宇甄也說，執政黨的目的就是要讓主要幹部被收押，沒有人可以推動連署，但現在有非常多志工會站出來，繼續連署，明天426也會有非常多的連署站，明天大家一起來凱道連署罷免不適任的綠委。

中選會隨後也宣布，宜蘭縣立委陳俊宇罷免案，今（25日）已經領取二階連署格式在案，目前總計進入二階段連署的50名藍綠立委，皆完成領取二階段表格。

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