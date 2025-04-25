裝潢工人搞錯地點「意外拿到備用鑰匙」　7次闖空門賺5.6萬外快

記者邱中岳／台北報導

北市警局大安分局敦化南路派出所在15日接獲報案，一家霧眉店2周左右，7次發現營業額短缺，共少了5.6萬元，警方發現隔壁正在裝潢的工人涉有重嫌，20日上門逮人，嫌犯則坦承，先前搞錯施工地點，意外得知霧眉店藏放鑰匙的地點，所以趁工作之餘開門潛入「賺外快」。

15日中午時分，34歲的周姓男子前往北市警局大安分局敦化南路派出所報案，指稱開設於大安路一段的霧眉店營業額有短少情形，調閱監視器發現是有人利用備用鑰匙偷跑進去行竊，前後2周時間，共計潛入店裡闖空門偷取7次，得手約5.6萬元。

▲裝潢工人搞錯地點意外得知備用鑰匙藏放地點，竟潛入店家賺外快。（圖／記者邱中岳翻攝）

派出所警員掌握嫌犯身分，在20日將嫌犯帶回派出所偵訊，並且查扣被偷的5.6萬元贓款，據了解，犯案的64歲葉姓男子，因為在旁邊施作裝潢工程，並且在3月底誤認施工地點，意外發現周姓男子藏放備用鑰匙的地點。

當時葉姓男子在施工之餘，竟跑到趁隔壁店家無人之際，拿取備用鑰匙潛入「賺外快」，陸續搜刮店家前一天的部分營業額，警方事後將人帶回派出所，葉姓男子也坦承犯行，並交出偷取的5.6萬元，訊後也依照竊盜罪嫌函送法辦。

大安分局呼籲，民眾切勿將鑰匙隨意放置於門外、盆栽底部等易被發現之處，以防不肖之徒有機可乘，造成財物損失。警方將持續針對出入複雜場所嚴加巡查，以維護人民身家安全。