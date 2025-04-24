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文在寅涉嫌受賄遭起訴　控政治報復：將在法庭闡明真相

▲▼ 南韓前總統文在寅。（圖／路透）

▲文在寅認為，這次的起訴是保守派的政治報復。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓前總統文在寅24日遭檢方起訴。依據在野黨共同民主黨議員尹建永轉述的內容，文在寅認為，這次的起訴毫無依據，相當荒唐，稱這是保守派的政治報復，將在法庭上闡明真相，讓社會大眾看看檢察權如何遭到濫用。

南韓全州地方檢察署24日以違反《特定犯罪加重處罰法》（賄賂）起訴前總統文在寅，指控其在任內涉及不當人事安排與利益輸送。檢方指控文在寅涉嫌賄賂，與女兒文多惠及其前夫徐某合謀，拜託前議員李相稷實際持有的泰國易斯達航空公司（Thai Eastar Jet）違規聘用徐某。

檢方指出，徐某過去只在一家博彩公司任職，沒有任何航空公司實務經驗，卻被任命為泰國易斯達航空高層，期間所得薪酬約1.5億韓元（約新台幣341萬元），外加住宿補貼約6500萬韓元，由於徐某被聘用之後，文在寅暫停提供經濟援助，懷疑相關決定與文在寅直接相關，顯示該職務並非出於專業能力考量，而是源於私人關係，構成職權濫用與非法利益輸送，因此提出告訴。

前議員李相稷也因行賄與企業侵吞罪遭到起訴；文在寅的女兒文多惠及其前夫徐某雖同受調查，但相關指控目前暫緩執行。

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