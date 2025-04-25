花蓮婦出遊羊水破裂！警鳴笛開道5分鐘到院　夫：難忘又感激

▲▼警車鳴笛開道僅5分鐘就將羊水破裂待產的孕婦安全護送到醫院。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市1對年約40歲張姓夫妻日前外出時，身懷六甲的妻子羊水破裂，準爸爸不知所措，恰巧巡邏車就在附近，趕緊向警方求助，員警獲悉孕婦羊水破裂恐生產，立即以警車開道，不到5分鐘就護送這對新手爸媽到花蓮門諾醫院，最後孕婦也順利產下寶寶，母子皆平安。

鳳林分局南平派出所副所長郭展嘉、光復分駐所警員紀成忠、陳欣緯日前解送人犯返程途經吉安鄉新天堂樂園停等紅燈時，旁邊車輛搖下車窗，張姓男子急促揮手稱其身懷六甲的妻子羊水破裂，怕來不及到醫院。

員警擔憂婦人及胎兒會有生命危險，立即開啟蜂鳴器鳴笛開道趕往就近的門諾醫院，讓原本15分鐘的路程縮短在5分鐘內抵達，到院後醫護接手，發現孕婦羊水已破，馬上送分娩室，孕婦順利生產母子均安。

張男表示：「平常都有看到警察這類為民服務事蹟，這次卻真實發生在自己身上，真的相當難忘且感激，直呼有警真好！」

鳳林分局表示，為民服務是警察的工作項目之一，三名員警將心比心協助守護新生命平安誕生，看到母子平安、家屬滿臉喜悅，警方也感同身受，內心同樣充滿感動與欣慰。