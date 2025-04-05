短褲女偷救護車！左營飆到大港橋只花22分鐘　時速破百畫面曝

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市消防局新興分隊今(5日)載送危急病患到榮總，不料一名女子趁隙偷偷將救護車開走，宛如《俠盜獵車手》真人版。警方獲報後通報線上警網圍捕，隨後在大港橋附近攔截到該部救護車，經調閱行車紀錄器，發現救護車持續鳴笛，女子在市區一路狂飆，部分路段時速還破100，原本超過半小時的車程，女子22分鐘就抵達，警方後續將檢視畫面，若有違反交通法規，也將依法告發。

▲▼高雄女化身俠盜獵車手，偷偷開走消防局救護車 。（圖／記者許宥孺翻攝）



事件發生在5日上午11點28分，當時消防局新興分隊載送一名洗腎患者到高雄榮總就醫，由於該女患者有即時生命危險，救護車開到急診室門口後，救護人員立即下車，將患者推進醫院。

沒想到，救護人員不到1分鐘後走出急診室外，發現救護車竟不翼而飛，立即報警。警方通報線上警網攔截圍捕，並透過救護車車輛定位系統，發現救護車沿左營區大中路、翠華路、中華路、鼓山三路，一路往南行駛開進高雄港區蓬萊二路，路途超過12公里。

▲高雄女偷開救護車，從榮總一路往高雄港區行駛。（圖／記者許宥孺攝）



▲女子在高雄港區遭到圍捕。（圖／記者許宥孺翻攝）



港警總隊在11點50分，於高雄港區內將該名女子圍捕，女子也乖乖配合下車接受逮捕，不過女子疑似情緒不穩，竟稱偷開救護車是「要去救人」，警方訊後將依刑法竊盜、妨害公務移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，41歲蔡姓女子當時搭乘計程車到高雄榮總急診室，不過沒有掛號看診，根據急診室門口前的監視器畫面，蔡女一度躺在一部民間救護車上，疑似想要偷開民間救護車，但沒有得逞，發現消防局救護車抵達急診室門口，且駕駛座車門可順利打開，便偷開救護車離去，而駕駛過程中，救護車尾門一路敞開，沿途還掉下一個救護包，被熱心民眾撿回消防隊。

▲高雄女偷開救護車，市區狂飆時速破百。（圖／記者許宥孺翻攝）



警消後續檢視當時行車紀錄器畫面，發現蔡女上車後，救護車鳴笛聲持續響著，一出急診室後，先右轉直駛榮佑路，狠踩油門一路在市區狂飆，時速22、59、88，甚至飆到101。若依最後遭圍捕的位置，Google地圖顯示路程至少需33分鐘，而女子約22分鐘就到達，不排除女子可能危駕，警方將檢視行車紀錄器完整畫面，若違反道路交通管理處罰條例，將逐條依法告發。

▲高雄女偷開救護車，落網時表示是「要去救人」。（圖／記者許宥孺攝）