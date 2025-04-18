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婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬！全場吵翻

▲▼旅館,飯店,酒店,雲品,旅宿,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲婆婆邀了姊妹、孫子一起去澎湖。（示意圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，小叔要帶老婆去澎湖旅行，沒想到婆婆一句「我沒去過耶」開啟災難模式，最後竟變成全家族大出遊，費用爆表超過20萬，而她因為「偷聽」婆婆炫耀行程，果斷閃人跑去台東泡溫泉，成功逃過一劫。文章曝光後，網友則各持看法，「老婆不氣死嗎？」「小叔大器，不像某些人小眼睛小鼻子」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》表示，小叔婚後想跟老婆去澎湖度蜜月，婆婆得知後就說她從沒去過澎湖，孝順的小叔答應帶著公婆同行。沒想到婆婆還要帶大伯2位讀國小的孩子，不僅如此，婆婆向姊妹炫耀要出遊，順便邀約一起去，長輩紛紛爽快答應也要帶著孫子同遊。

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原本小倆口的蜜月旅行，最後演變9人祖孫之旅，原PO說，姨婆與孫子們只要出機票、住宿，其他所有費用都由小叔扛下。由於婆婆第一次去澎湖，又帶著姊妹們，她要求住宿不能太廉價，還要租兩台車、坐船、浮潛、包三餐、全程供應點心、買東西等，最後小叔共噴了20幾萬元。

原PO苦笑直呼，婆婆也非常在意面子，每當大家要消費時，都會補一句「小錢我兒子付啦，想吃甚麼你們跟叔叔說」等，因此小叔只能默默待在後面付錢。

說完小叔這趟蜜月災難記，原PO不禁自嘲，好在旅遊前，她無意間偷聽到婆婆打給姊妹炫耀要去澎湖，精準推敲出出遊日期後，立馬搶先訂好台東溫泉飯店，和老公小孩悠閒放鬆，完全避開家族壓力鍋。最後，原PO也做出結論，有時候不是不孝順，而是情況不對就該閃遠一點。

文章曝光後，網友紛紛熱議，「老婆不氣死嗎」、「蜜月欸，居然有這麼多電燈泡，這位婆婆太沒邊界感了」、「夫妻20萬都可以出國血拚度蜜月」、「看完感受到婚姻水很深（瑟瑟發抖）」、「小嫂會不會蜜月回來後提離婚」、「夭壽～荷包很傷耶」、「真的是有錢人才國旅」。

不少人則認為，「如果花得起，帶自己家族出去玩，其實也沒什麼啊」、「整趟旅程大人、小孩都很開心啊，錢再賺就有，就妳這外人在酸」、「小叔大器，不像某些人小眼睛小鼻子」、「這把肯定值得，到時候分家產的時候，絕對會拿出來講的」、「人家小叔搞不好億來億去」、「20萬對小叔小錢而已，他的格局應該懶得理別人想什麼，只想對父母好而已」。

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