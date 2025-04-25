3月嬰被呼巴掌當玩具甩！高雄托嬰中心虐8童　強灌牛奶全身髒兮兮

▲高雄托嬰中心8名嬰兒受虐，家長看監視器畫面很心痛。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區「貝寉佳托嬰中心」傳出有8名嬰兒受虐，不僅被呼巴掌，還遭強灌奶、副食品，寶寶身上還有瘀青痕跡。有受害家長表示，孩子才3個月大，竟被打巴掌、像玩具一樣甩來甩去，氣得對施暴的楊姓保母提告。

高雄市議員李雅慧揭露，位於楠梓區「貝寉佳托嬰中心」多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，追查後發現其中一名施虐的楊姓女子竟是過去也因虐嬰遭停業的「天使心托嬰中心」負責人。去年楊女以丈夫名原地重新成立「貝寉佳托嬰中心」，沒想到收托不久，又再傳虐兒事件。

一名受害家長表示，2月份社工截錄一些影片，請家長指證自家小孩是否受虐，當時影片就錄到他的孩子，「才送托3個多月，就被打巴掌，把奶瓶蓋打開直接灌奶，還有粗魯的抱孩子，像玩具一樣甩來甩去」。

家長情緒憤怒的說，上述都只是他的孩子受虐情形，而社會局去到托嬰中心調閱監視器，托嬰中心僅提供2個禮拜的畫面，但就錄到8個小孩受害，目前檢調單位已扣走監視主機，確認是否有更多孩子受虐。

該名家長表示，回想去年12月開始送托，在楊女士照顧孩子的期間，小孩子送回來都是髒髒的，那時候覺得說，可能是照顧者沒有這麼細心，後面看到影片才知道，原來她都是這樣在餵小孩，難怪都髒髒的。

家長指出，「貝寉佳托嬰中心」前身是「天使心托嬰中心」，負責人就是施暴的楊女士，她在2011年時，因業務過失過失致死遭判決，109年也有被傷害案件被判決，113年改名叫現在的「貝寉佳托嬰中心」，而現在的負責人其實就是楊女士的老公。

家長指控，楊女士在109年被判刑時，就被社會局裁罰停止5年不能再經營相關事業，但她卻在機構內以李姓女子的執照掛牌開業，其中疑有不法。

家長表示，已經對楊女士提告，目前小孩子的狀況還好，但多少都有一些心理受創，但家長已對拖嬰中心產生不信任，孩子被施暴時大概3個月大，現在，爾晚上有點哭鬧而已。社會局已協助安排下下禮拜要到長庚醫院，評估對孩子是否身心發展受影響作診斷。