黑心拖嬰中心被停業「改名又虐嬰」　負責人超劣曾忘餵藥害死嬰

▲高雄再傳托嬰中心虐嬰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區某托嬰中心傳出至少8名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等，市府追查發現，托嬰中心的楊姓負責人，過去也因虐嬰遭停業，沒想到改名營業後，再度爆發虐嬰案。現在楊女多次虐童的黑歷史曝光，根據法院的判決，楊女早在15年前，就因為忘了餵藥，害一名男嬰死亡，被依業務過失致死罪判刑6月，此外，2年前她也曾因為從嬰兒椅強拉嬰兒，害嬰兒腿部受傷，被依過失傷害罪判刑3月。

市議員李雅慧是在昨天踢爆，曾因虐兒事件停業的天使心托嬰中心負責人，去年改丈夫名原地重新成立貝寉佳托嬰中心，但居然又再傳虐兒事件，家長向服務處投訴，該托嬰中心有多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，追查後才發現施虐者就是過去因虐嬰遭停業托嬰中心負責人。

李雅慧痛批，這名負責人過去曾有過失傷害、業務過失致死前科，不僅去年舊地重新開業，而且違規事項劣跡斑斑。

根據法院的判決，托嬰中心的楊姓女負責人在2010年間，曾照顧一名男嬰，當時男嬰有感冒症狀，父母也拿了感冒藥給楊女，叮囑她準時餵藥，沒想到楊女卻未按時讓男嬰服用藥物，而且當發現男嬰有食慾不好、嗜睡、脹氣、呼 吸聲較大及陰囊腫大等異常情形，也沒通知父母或送醫，後來害男嬰因急性支氣管性肺炎引發呼吸衰竭身亡，事後楊女被依業務過失致死罪起訴，法院考量她已與家屬和解，因此判她徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

沒想到13年後，楊女再度出事，2023年間，楊女被指控在抱起一名嬰兒時，嬰兒的腿已經被椅子卡住，但楊女卻還是強拉，導致嬰兒大腿瘀青，嬰兒父母事後提告後，楊女一度辯稱淤青只是紅腫的壓痕，但後來被監視器畫面打臉，法院依過失傷害罪判她徒刑3月，得易科罰金。