托嬰中心虐8嬰勒令停業　借牌當保母施暴「黑心慣犯」重罰48萬

▲高雄托嬰中心傳出虐嬰，負責人夫妻也曾開托嬰中心虐嬰遭停業。（圖／翻攝pixabay網站）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區「貝寉佳托嬰中心」傳出有8名嬰兒受虐，不僅被呼巴掌，還遭強灌奶、副食品，寶寶身上還有瘀青痕跡。社會局查出，「貝寉佳托嬰中心」的前身是「天使心托嬰中心」，先前因虐童遭停業，沒想到負責人夫妻重起爐灶，還借牌冒用保母身分，由於虐兒事蹟明確，將裁處停辦，並裁處2名施虐保母6、48萬元罰鍰，同時公告姓名。

高雄市議員李雅慧揭露，有家長投訴，位於楠梓區「貝寉佳托嬰中心」多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青等情事，追查後發現施虐者竟是過去也因虐嬰遭停業的「天使心托嬰中心」負責人。

曾因虐兒事件停業的「天使心托嬰中心」楊姓女負責人，去年以丈夫名原地重新成立「貝寉佳托嬰中心」，沒想到收托不久，又再傳虐兒事件。

社會局證實，2月19日受理1位通報，經查調監視器，發現2月10日至2月12日有8名受不當餵食、不當按揉頸部等，目前皆無傷勢。施虐者為機構內一名已離職的保母，以及遭撤照並冒用他人身分的楊姓女子，楊女的先生則為機構負責人。

社會局指出，機構當時陳報保母名單內，是「李姓女子」，而非對孩童施虐的楊姓女子，而楊女卻有照顧孩子的事實，已涉嫌冒名偽文書，雙方已到警察局做筆錄，確認有偽造文書情事，至於是李女自願借牌給楊女使用，還是楊女盜用李女身分，有待進一步調查。

社會局表示，由於機構負責人任用不適任人員(楊女)、偽造文書，社會局將裁處停辦，並公告姓名和機構名稱。2名施虐行為人也都會面臨裁處，已離職保母裁罰6萬元、楊女裁罰48萬元並公告姓名。