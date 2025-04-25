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反擊川普關稅戰！北京下一招曝光　全球市場恐洗牌

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普發動關稅戰，中國採取一系列反制措施，除了日前已經停止購買美國大豆、對稀土資源實施出口管制。現又傳出中國買家開始從中東進口液化石油氣（LPG），取代原本從美國進口的產品，此舉可能讓全球LPG市場重新「洗牌」。

根據美國財經媒體報導，匿名貿易商透露，原本預計在五、六月抵達中國的七艘載有美國LPG的運輸船，現在正轉往印度和東南亞等其他地區。與此同時，中國大陸則更加依賴從中東地區進口LPG。

美國能源資訊署的數據顯示，中國是美國LPG的第二大買家，僅次於日本。路透社報導，中國石化產業高度依賴美國LPG進行生產製造，而美國國內LPG供過於求，需要銷售到中國以避免庫存激增，否則可能對美國公司的營收造成負面影響。

一位中國LPG貿易高層人士表示，貿易衝突已經導致五月到六月運抵中國的中東LPG期貨價格，每噸溢價幅度擴大至60美元，可能導致中國從美國進口的LPG再次大幅下跌，中國可能會尋求其他國家的LPG賣家或進行換貨。在中東地區增加對中國的供應下，印度、印尼、日本和韓國等國家可望受惠，買到更多便宜的美國產品。

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