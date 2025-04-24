行政院今通過「關稅支持方案特別條例」　鎖定4主軸

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

行政院會今天預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主要目的是支持產業、安定就業、強化韌性以及照顧民生。行政院人士表示，面對國際變化，政府不僅要處理經貿問題，更要強化整體社會與國土安全韌性，同時照顧民生並擴大支持範圍。

該草案旨在完備法規，支應「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，方案支援金額將從原定的880億元提升至930億元，以強化工業部門的升級轉型和汰舊換新。此外，考量國際情勢，特別條例匡列金額將擴大，預計超過千億元，涵蓋資訊安全、海巡設備更新、基礎建設等面向。

條例實行期間將回溯至今年3月12日，至2027年12月31日止。這是因為美國對鋼鐵產業加徵25%關稅，鋼鋁業者已遭受衝擊將近一個月。

政院人士指出，台灣過去一年面臨複雜的地緣政治，加上總統賴清德和行政院長卓榮泰在產業之旅中聽到許多聲音，府院討論後決定擴大特別條例架構，除了產業支持和安定就業，還新增強化韌性和照顧民生，以全方位強化國家安全韌性。

不過，政院人士強調，這個特別條例雖提升國土安全能量，但並非國防特別條例或國防特別預算，而是增強整體國土韌性。

對於特別條例延後至今天送行政院會討論，政院人士解釋，行政院這兩週不斷討論特別條例的內容和涵蓋面向，直到昨天晚間才完全定案，希望能討論出符合國家、社會與產業需求的特別條例。

政院人士表示，台灣需要全方位的支持，希望立法院能成為整個國家和社會的後盾，助力特別條例順利推動。