《紐時》：川普關稅戰恐把「亞太地區」拱手讓給中國

▲美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普發動對等關稅戰，試圖將製造業帶回國內。不過有外媒認為，川普這行為可能會把亞太地區拱手讓給中國。

《紐約時報》指出，川普對全球貿易的攻擊可能對美國在全球最具商業活力地區的影響力造成無法彌補的損害，並讓中國填補這一真空。報導強調，川普拿美國在亞洲的領導地位做賭注，這一地位是經過幾代人耐心建立起來的。二次大戰後，美國外交官制定了一項戰略，將美國、歐洲和日本編織成一個政治和經濟集團，並通過安全聯盟如北約及與亞太國家的防務條約，保護了更廣泛的自由經濟秩序，使美國在亞太地區的優勢地位持續了數十年。

隨著中國經濟實力的增長，美國的主導地位已經在減弱。川普在第一個任期退出了《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），這本可以加強美國的影響力並制衡中國。然而，中國已成為幾乎所有亞洲國家的最大貿易夥伴，並成為該地區的主要經濟力量。川普對貿易體系的攻擊，嚴重損害了人們對美國作為貿易夥伴的信任。

報導指出，越南是美國體系互利共贏的典型例子，約1/3的出口產品銷往美國，若受關稅打擊，該國可能面臨經濟崩潰。同樣，斯里蘭卡、孟加拉國、台灣和印尼也面臨高額關稅，這些國家可能不得不屈服於美國的要求，損害其脆弱的經濟。

川普的關稅政策可能迫使各國考慮與美國貿易之外的替代方案，而中國是一個顯而易見的選擇。隨著川普考慮對中國商品徵收更高的關稅，北京也將更加積極尋找其他貿易管道，這幾乎肯定會增加中國在亞太地區的影響力。