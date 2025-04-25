陳水扁遭出征　呂秀蓮曝他用心良苦：民主時代我經得起大家罵

記者黃翊婷／綜合報導

前總統陳水扁日前在演講提到一句，「民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是XX同路人」，遭到部分綠營支持者批評。前副總統呂秀蓮表示，陳水扁用心良苦，這件事情她為陳水扁感到不平，現在民進黨當家者大多沒有受難受苦的經驗，所以不知道「沒有民主」是什麼樣子，權力越大的人應該越有包容心，民主時代她也經得起大家罵，但希望真正愛好民主的人要學習有雅量。

▲呂秀蓮認為陳水扁沒有講錯。（資料照／記者屠惠剛攝）

前總統陳水扁日前在演講時提到，民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是「XX同路人」，引發部分綠營支持者不滿，他的臉書因而受到網友出征、留言批評。此外，前副總統呂秀蓮、總統府資政謝長廷等人，先前也因為對大罷免提出不同看法，相繼遭到網友批評。

呂秀蓮24日在政論節目「新聞千里馬」中提到，2000年我國政黨輪替，是全世界少有的和平交接，當時民進黨雖然贏了，但陳水扁姿態很低，陳沒當過總統，對前總統李登輝相當尊敬，也會去請教，包含敵對勢力、在野黨，畢竟「國家」是大家的家，當家的人應該要有這樣的想法。

呂秀蓮表示，這次的事件陳水扁用心良苦，也沒有講錯，她為陳感到不平，現在民進黨當家者大多沒有受難受苦的經驗，不知道「沒有民主」是什麼樣子，甚至不曉得是否真的做到民主了，像美國總統川普就是個例子。

呂秀蓮直言，越有權力的人應該越有包容心，民主時代她經得起大家罵，也希望真正愛好民主的人要學習有雅量、懂求知，他們之所以會提出批評一定是知道很多，才會覺得需要提醒不要犯錯，有人指正就會知道要修正，她自認有這樣的胸懷。