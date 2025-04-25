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孩子幼兒園塗色速度慢、上小學怕字寫得醜　短筆+垂直牆面可做解方

▲南投醫院治療師以「短筆+垂直牆面」方式，讓孩子培養良好握筆姿勢。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院治療師以「短筆+垂直牆面」方式，讓孩子培養良好握筆姿勢。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

5歲的貝貝（化名）就讀幼兒園大班，在美術課上塗色時速度總是非常慢，當其他同學已完成畫作時，他卻只能完成一小部分，也讓貝貝感到沮喪；幼兒園老師觀察後，發現貝貝的握筆姿勢尚未成熟，可能影響書寫與塗色效率，於是建議家長尋求職能治療師的協助。

衛福部南投醫院職能治療師黃傳惠表示，幼兒園孩子進入小學後還將面對許多需要使用紙筆的學習活動，因此培養良好的握筆姿勢，是課業學習的重要準備之一，家長們也都希望孩子能寫出工整的好字；根據Vander Hart等人（2010）與Yakimishyn（2002）研究指出，兒童使用短蠟筆在垂直面上進行塗鴉活動，有助於發展更成熟的握筆方式。

黃傳惠說明，「垂直牆面活動」優點在於：1.提升肩膀穩定度，孩子操作時需抬高手臂、啟動肩胛周圍的肌群，幫助肩關節穩定，小手就能更有效率地進行塗鴉、畫線或握筆書寫等精細動作；2.促進手腕形成適當角度，活動時手腕會自然呈現「上翹（背屈）」的姿勢，有助於小肌肉發力與靈活運作，也是影響寫字速度與靜態操作效率的關鍵條件之一；3.鼓勵良好的書寫姿勢，當孩子面對與眼睛平行的垂直牆面時，會自然抬頭挺胸，同時腹部與背部肌肉持續出力，以維持頭、頸成一直線的正確姿勢，並有效強化核心肌群。

「短筆工具的使用」的優點則是：1.自然的調整握筆方式，因筆桿較短，孩子只能以拇指、食指與中指的指尖來進行抓握與操作，能自然而然引導出較成熟的握筆姿勢，也不必刻意糾正；2.加強小手前三指的靈活，可大幅提高手部兩側的分化能力，讓孩子在未來書寫時更能掌握筆畫的細緻控制，以標準的三指握筆法寫出更整齊、清晰的字體；3.促進弧口出現，以三指握住短筆時會同時促使大魚際肌群（Thenar muscle）發力，包括外展拇短肌、屈拇短肌與對掌拇肌，進而促進縱向手弓發展，此「弧口」能有效提高運筆效率與靈活度，是穩定書寫動作的重要基礎。

黃傳惠表示，避免過度強迫且透過遊戲化的方式，循序漸進地讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中，自然發展手部肌肉與握筆技巧，是培養書寫能力最理想的方式；南投醫院也為0至6歲孩童設立「兒童早療評估暨復健中心」，透過單一服務窗口、跨專業醫療團隊，建立完整專業的兒童發展評估系統服務，以利提供家長全方位的掌握兒童發展情形。

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