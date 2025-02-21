　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

孩童語言發展問題困擾家長　語言治療師分享「重複的間時提取教學」

▲南投醫院兒童早療評估暨復健中心團隊。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院兒童早療評估暨復健中心團隊。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

嬰幼兒在牙牙學語時的模樣相當可愛逗人，不過有些家長看著孩子在學習說話時，總只說幾個特定的單字或詞語，但又不知道如何幫助進步與突破；衛福部南投醫院語言治療師對此提出建議，家長可以「重複的間時提取教學」的方式，讓孩童甚或語言發展遲緩者能有所成長。

根據探討幼兒詞彙庫發展的國內研究，結果顯示學前兒童的詞彙庫中，名詞佔比最多，例如「爸爸」、「媽媽」、「車車」，而動詞的學習與表徵保留通常較為困難，尤其對語言發展遲緩兒來說更加明顯；但句子的組成需要動詞，動詞學習能力與兒童的整體詞彙量呈現正相關，意味動詞的掌握對兒童詞彙量的增長起到關鍵作用。

南投醫院語言治療師林柔吟表示，根據Leonard等人（2023）的研究，「重複的間時提取教學」（Repeated Spaced Retrieval，簡稱RSR）被證實能有效提升典型發展兒童，及語言發展遲緩兒童的動詞學習表現，意指透過間隔重複的提問，讓孩童有許多次回想和提取新詞彙的機會，進而促使長期記憶的保留，除幫助孩子對動詞學習有效，還能廣泛運用在不同詞性的學習上。

林柔吟舉例，假設家長想讓孩子記住「陀螺」這個詞彙，可引導他們進行回顧和提問：「媽媽之前說你很喜歡玩的、圓圓的、會旋轉的玩具是什麼啊？」這樣的問題不僅促使孩子回想陀螺的樣貌，還能幫助他們將這一詞彙與具體情境聯繫起來，進一步加深記憶，不論是否為語言發展遲緩的兒童，都能顯著提高其詞彙學習效果。

林柔吟提醒，家長們可以在日常生活中通過簡單的提問和引導，幫助孩子強化對新詞的記憶，促進語言技能的提升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曾豪駒鬆口徐若熙身體不適　狀況待觀察
中華隊5:12不敵西班牙　曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上
陸客來台吃「經典小吃」秒上癮！過來人一看秒懂
中華隊收拾心情明戰南非　曾總賽後透露先發
瞎扯看胸部發育！性侵6國中少女14次　狼師遭重判
劉若英至親過世　哀慟「那個家沒有了」
快訊／中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗
不斷更新／中華隊9下最後攻勢！王博玄敲安追分　4比12落後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

孩童語言發展問題困擾家長　語言治療師分享「重複的間時提取教學」

慶祝222營養師節　桃園社區營養分中心再+2

有獎勵金！桃園「天際線加速器」　新團隊啟動招募至3／17止

南迴科普列車首次抵達金崙　雙東學童體驗科學之旅

0121地震衝擊觀光產業　郭國文辦座談會促成災後振興方案

增購公費流感疫苗台東縣打氣旺　衛生局籲踴躍接種

南消三大隊去年成功搶救268位民眾　消友會第三辦事處頒發獎勵金

台東總圖舊館即將室內裝修　閉館期間提供多元閱讀服務

台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

超跑市集帶動人氣　228連假帶動布袋港周邊旅遊與商業效益

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

全錄下！尪陪產緊張到昏倒　醫生嗆：你不行就別陪XD

孩童語言發展問題困擾家長　語言治療師分享「重複的間時提取教學」

慶祝222營養師節　桃園社區營養分中心再+2

有獎勵金！桃園「天際線加速器」　新團隊啟動招募至3／17止

南迴科普列車首次抵達金崙　雙東學童體驗科學之旅

0121地震衝擊觀光產業　郭國文辦座談會促成災後振興方案

增購公費流感疫苗台東縣打氣旺　衛生局籲踴躍接種

南消三大隊去年成功搶救268位民眾　消友會第三辦事處頒發獎勵金

台東總圖舊館即將室內裝修　閉館期間提供多元閱讀服務

台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

超跑市集帶動人氣　228連假帶動布袋港周邊旅遊與商業效益

《嚦咕》古天樂、梁詠琪再合作掀回憶殺！　王丹妮爆打小三周秀娜

WBC資格賽開打！長榮航任官方指定航空　總座孫嘉明開幕戰開球

潘政琮再婉謝黃金計畫曝兩大理由　「國家資源先留給年輕小將」

曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

「西班牙打者真的強」　張育成開轟心中有遺憾

中華隊不放棄！超商應援WBCQ　零食飲料買1送1、吃泡麵送雞蛋

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

半導體產業未來　全球競逐中的變局與機遇

歐米茄007潛水錶翻新　青銅金配酒紅圈很出色

邵雨薇逛街「被店員誇日文好」　樂歪掏錢包結帳：被套路了？

金鍾國模仿Rosé　戴金髮唱〈APT.〉

地方熱門新聞

台南市區旅店發生火警員工啟動自衛消防編組成功滅火

搭機捷看燈會運量激增　2億旅次乘客將早產

鎖定NG戴安全帽　東港警強力執行取締

燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

台南男超商內情緒失控大聲咆哮欲打店長南警強制保護管束

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

南消第四大隊辦理南科園區場所安全踏勘

2025台灣燈會一日一主秀　2/21、22壓軸演出

陳亭妃變大廚《妃姐上菜》推廣在地食材

蔡連博捐贈救護車黃偉哲感謝善行義舉讚仁風廣被

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

曾培雅、林美燕要求工會負擔健保補助機制須優化

員警耐心引導腦傷失憶男書寫姓名　護送平安返家

更多熱門

相關新聞

好久不見！鄭浩均、吳哲源復健報進度　兄弟傷兵回歸迎接新球季

好久不見！鄭浩均、吳哲源復健報進度　兄弟傷兵回歸迎接新球季

「大家好久不見！」中信兄弟首輪投手鄭浩均經歷TJ手術後，經過一年復健，終於即將回到場上。他也透過球隊官方YouTube頻道的影片向球迷報告近況。

大谷翔平首次正式練投飆速151

大谷翔平首次正式練投飆速151

大谷最快夏天回歸投手丘？美媒曝進度

大谷最快夏天回歸投手丘？美媒曝進度

狼師毛畯珅染指至少45童　北檢發7案補償金280萬

狼師毛畯珅染指至少45童　北檢發7案補償金280萬

埔榮推豆香起司湯圓　讓病友安心又健康

埔榮推豆香起司湯圓　讓病友安心又健康

關鍵字：

語言發展幼童詞彙學習早療復健重複的間時提取教學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面