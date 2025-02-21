孩童語言發展問題困擾家長　語言治療師分享「重複的間時提取教學」

▲南投醫院兒童早療評估暨復健中心團隊。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

嬰幼兒在牙牙學語時的模樣相當可愛逗人，不過有些家長看著孩子在學習說話時，總只說幾個特定的單字或詞語，但又不知道如何幫助進步與突破；衛福部南投醫院語言治療師對此提出建議，家長可以「重複的間時提取教學」的方式，讓孩童甚或語言發展遲緩者能有所成長。

根據探討幼兒詞彙庫發展的國內研究，結果顯示學前兒童的詞彙庫中，名詞佔比最多，例如「爸爸」、「媽媽」、「車車」，而動詞的學習與表徵保留通常較為困難，尤其對語言發展遲緩兒來說更加明顯；但句子的組成需要動詞，動詞學習能力與兒童的整體詞彙量呈現正相關，意味動詞的掌握對兒童詞彙量的增長起到關鍵作用。

南投醫院語言治療師林柔吟表示，根據Leonard等人（2023）的研究，「重複的間時提取教學」（Repeated Spaced Retrieval，簡稱RSR）被證實能有效提升典型發展兒童，及語言發展遲緩兒童的動詞學習表現，意指透過間隔重複的提問，讓孩童有許多次回想和提取新詞彙的機會，進而促使長期記憶的保留，除幫助孩子對動詞學習有效，還能廣泛運用在不同詞性的學習上。

林柔吟舉例，假設家長想讓孩子記住「陀螺」這個詞彙，可引導他們進行回顧和提問：「媽媽之前說你很喜歡玩的、圓圓的、會旋轉的玩具是什麼啊？」這樣的問題不僅促使孩子回想陀螺的樣貌，還能幫助他們將這一詞彙與具體情境聯繫起來，進一步加深記憶，不論是否為語言發展遲緩的兒童，都能顯著提高其詞彙學習效果。

林柔吟提醒，家長們可以在日常生活中通過簡單的提問和引導，幫助孩子強化對新詞的記憶，促進語言技能的提升。