染指至少45童！幼兒園狼師毛畯珅延押2月　北檢發7案補償金280萬

▲狼師毛畯珅染指至少45幼童。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

幼兒園長之子毛畯珅因2年內性侵6名幼童，還偷拍犯案過程保存，檢警持續搜扣到的多達600部幼童性影像，反覆勘驗比對，查出至少還有39名幼童遭毛畯珅性侵，偷拍影像高達309片，換言之，毛男侵犯對象多達45名幼童，日前二審重判有期徒刑28年8月，高等法院裁定，自今（13）日起延押2個月，北檢審議後，決議核發40萬元補償金，7案共280萬元。

毛男現年約30歲，出身幼教世家，自己是大學社工系畢業。他2021年9月退伍後就在母親經營的幼兒園擔任教保員，別名「ADY哥哥」。然而毛男工作不到1年，2022年7月間就出現他疑似侵犯兒童的傳言，但苦無證據，直到2023年7月間，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。家長緊急報警處理，全案因此爆發。

▲幼兒園狼師毛畯珅出庭時態度相當高傲。（資料照／記者吳銘峯攝）

一審台北地院審理後，認定毛男對6名幼童性侵、猥褻、拍下不雅照，其中有2名幼童更是分別遭侵犯100次以上，總計毛男共犯下224個罪名，一審總計判處刑度1252年，應執行有期徒刑28年。案件上訴第二審，高等法撤銷改判，將毛男加重判有期徒刑28年8月。可上訴。

但台灣高等法院認為，毛畯珅多次、長時間、密集對於幼兒園內多名幼童做出加重強制性交、加重強制猥褻、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等犯行，不僅有逃亡之虞，也有反覆犯罪的疑慮，且至今毛沒有表現出任何反省後悔的樣子，犯行情節嚴重危害社會治安，日前裁定毛畯珅羈押期間自今年2月13日起，再延長2月。

自民國112年7月起上路的犯罪被害人權益保障法新法，將犯罪被害補償金制度從代位求償調整為社會補助，以加速審核流程。目前陸續有7名幼童家屬提出申請，北檢決議每案核發最高額的性侵害補償金40萬元，7案共計280萬元。毛畯珅性侵案目前總計有12案申請，北檢共核發480萬元性侵害補償金。