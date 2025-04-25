《影后》詹懷雲愛用百變穿搭技巧大公開！用平價單品輕鬆駕馭各種風格

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本次街訪突即隊邀請到超重量級的嘉賓，那就是在《影后》播出後迅速竄紅的「流氓」詹懷雲！一出場就以183.7公分的高挑身高、自信氣場吸引眾人目光，他也帥氣重現那句走紅金句：「我是獅子座O型身高183.7，活在當下是我的座右銘，所以我刺在手上」。

有別於詹懷雲在《影后》中經典的飯店制服造型，或是他在社交媒體上的正裝形象，詹懷雲這次穿著一身簡單俐落的休閒服飾現身，他坦言，其實很多人都對他戲外的穿搭風格很好奇，這次乾脆親自帶大家一起逛GU，分享自己挑衣搭配的秘訣。人氣高漲的他近期參演電影《命中註定那頭鵝》與《有病才會喜歡你》已經上映，邀請粉絲持續關注他的演藝作品。

▲詹懷雲大方分享逛GU的穿搭心法。

▲主持人突襲私服挑戰，開出三套穿搭關卡。

▲「街頭酷帥風」展現不一樣的酷帥魅力。

主持人突襲私服挑戰的第一關，就是最考驗型男指數的「街頭酷帥風」！詹懷雲自信滿滿在GU開始挑選，沒多久就搭出一套讓主持人驚呼連連的帥氣造型！他選了白色無袖背心搭配今年夏天最火的「Jorts」牛仔短褲，手臂線條一覽無遺，還邊挑邊笑說：「這版型真的超百搭」，褲口更細心搭配蕾絲圍巾點綴，讓整體造型多了一個亮點，果然不愧是GU穿搭小達人，主持人也大讚：「白無袖真的給人一種超自在的街頭感，Jorts刷色又帶點復古，上半身不管怎麼搭都能秒變型男，這套我給滿分」，輕鬆又不失態度的街頭風格，讓詹懷雲展現不一樣的酷帥魅力。

▲約會男友風走知性路線，讓主持人少女心爆發。

接下來的主題是讓主持人偷開心的「約會男友風」，設定是「今天要跟我約會，但我喜歡有點知性」的條件，詹懷雲笑說：「這我可以！」於是選出白T搭配針織背心，打造出學院感滿滿的多層次穿搭，下身則選擇機能感尼龍短褲，舒適又實用，帥氣不只表面，還要顧慮機能性，他解釋：「這褲子真的很方便，爬山、買東西都可以穿，吸汗快乾，多口袋設計也超加分，」再配一副造型墨鏡，整體就像從韓劇走出來的理想男友，主持人少女心爆發：「這種男友牽出去真的很有面子，知性又有型」！

▲詹懷雲善用同色系以及西裝外套搭出「微正式工作風」。

最後一題是最有挑戰性的「微正式工作風」，要求兼顧專業與輕鬆不呆板，詹懷雲果然一出手就是「神搭配」！他選擇全身卡其同色系，西裝外套材質輕薄不悶熱，搭配工裝畫家短褲，還特別強調側邊的錘環設計為整體加分，再用領巾點綴，營造高級層次感。他分享：「我平常就很喜歡這種同色系搭配，簡單又很有質感。」主持人也忍不住大讚：「這套我愛了，西裝的正式感搭上工裝短褲的俐落，一點都不呆板，反而超有品味，這題直接過關！」從街頭到工作場合，詹懷雲用GU穿出風格百變，證明男生夏天也能帥到沒極限。

▲主持人提醒女孩們快把這支影片傳給你的男友，讓GU陪他過一個有型的夏天。

三套穿搭挑戰成功，主持人忍不住問：「這些你都會買回家吧？」詹懷雲笑說：「當然，今天本來就是來補貨的啊！」他坦言自己私下就很常穿GU的衣服，因為款式多樣、設計跟得上潮流、材質又舒服，「重點是價格很親民好入手」逛到開心的他更直呼：「每次有新風格想嘗試都會先來GU看一下」，最後主持人也不忘提醒大家：「女孩們快把這支影片傳給你的男友，讓GU陪他過一個有型的夏天」，而詹懷雲也俏皮呼籲：「你們覺得哪一套最適合我？留言告訴我唷！」帥氣與實力兼具的GU夏日穿搭示範，你還不快跟上！

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