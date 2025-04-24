懷疑男友出軌「不准跟別人結婚」　日女狠剁伴侶無名指剪乳頭

▲日本大阪一名男因為被女友懷疑出軌，無名指遭砍斷。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

這女人太狠了！日本大阪傳出一起情侶暴力事件，一名23歲女子佐藤紗希因涉嫌對同居男友施暴，包括用斧頭斬斷男方左手無名指、以剪刀剪斷乳頭等行為，遭大阪警方以傷害罪名逮捕並送交檢方審理。警方表示，佐藤於今年1月首次被捕，至今已因傷害罪被三度逮捕並全數遭起訴，但佐藤對所有指控均予以否認。

據日媒報導，案發期間自去年9月至今年1月，當時佐藤與年約21歲的男友同居於大阪市北區一處公寓中。警方指出，佐藤涉嫌多次對男友施以暴力，不僅以斧頭砍斷其左手無名指，還以剪刀割斷男友乳頭，並多次毆打男方臉部。被砍下的無名指被警方發現在公寓冰箱內，浸泡在液體瓶中。

根據受害男子向警方陳述，他是在遭佐藤懷疑出軌後遭受虐待，「她說要讓我不能跟別的女人結婚，就砍了我的無名指。」佐藤在接受偵訊時，否認所有指控。她聲稱斧頭是男友自行購買，並由男友自己砍斷手指；至於乳頭傷勢，她則辯稱「只是開玩笑」。

佐藤與男友於2023年5月開始交往，警方懷疑佐藤在同居期間幾乎每天都對男友施暴，目前仍在調查其具體犯案動機。

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