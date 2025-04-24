競選看板挨批侵門踏戶！「陳其邁子弟兵」張耀中：虛心接受

▲陳其邁子弟兵張耀中懸掛看板，被拿到網路討論 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員選舉大寮、林園選區選情提前白熱化。一則在社群媒體引爆的爭議貼文，民進黨參選新人張耀中成了主角，因為他的競選看板在資深議員服務處對面，引發網友認為有「侵門踏戶」之嫌，並質疑其空降參選的正當性，以及對在地政治生態的尊重。對此，張耀中表示「虛心接受」。

該則匿名貼文措辭強烈，直指張耀中為「外地少年仔」，並將其競選看板選址與資深議員服務處直接連結，質疑其仗恃市長陳其邁背書，無視在地政治現實。貼文疾呼「要選就好好選」，否則恐難獲在地選民認同。針對此一爭議，記者取得張耀中回應，他強調，對所有在地前輩抱持尊重之意，並解釋看板選址經競選團隊綜合評估，絕無針對特定人士之意圖。「非常感謝鄉親們的指教，阿中身為政壇新人，對於各方的意見都會虛心接受」，張耀中語氣誠懇，並表示將以更謙卑的姿態勤跑基層，爭取選民認同。

然而，此一爭議已在網路社群引發熱議，不過網友一面倒認為，選舉看板林立乃民主常態，候選人有權選擇合法地點進行宣傳，不應過度解讀。網友意見說：「還好吧，每個選舉的不是都這樣」、「掛個看板，難道要先經過你同意？不然選舉應該要怎麼選啊」、「選舉快要到，正常。人家花錢，人家爽」、「正常的，每次初選，民進黨都是黨內廝殺，殺到見骨！但我是沒聽過掛選舉看板，還要經過對面的同意才可以掛！相同邏輯，以後臺北101要打什麼字幕，要先經過附近大樓的同意才可以哦！」

張耀中年僅30歲，曾任高雄市長陳其邁隨行秘書，被視為陳其邁子弟兵。其政治歷練豐富，曾任陳其邁國會助理、行政院副院長陳其邁辦公室助理。目前，他已辭去市長秘書一職，擔任立委黃捷團隊執行長，積極投入選戰。大寮、林園選區現有四席議員，國民黨佔三席，民進黨僅佔一席。

民進黨內除了張耀中，前副議長蔡昌達、前南服中心執行長洪村銘、前議員韓賜村等在地實力派人士，也傳出有意再次披戰袍。隨著張耀中表態參選，民進黨內初選競爭勢必激烈。