國民黨支持者426「21.5小時行程」曝光！四叉貓：也太拚了吧

▲網紅「四叉貓」。（資料照／記者黃資真攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「台東的國民黨支持者也太拚了吧！」網紅四叉貓（劉宇）在臉書上公開藍營群組的訊息，發起人邀請40人在4月26日當天「北上參戰」，行程從上午6時30分一路排到隔天4時，費用部分則是一人500元。貼文曝光後，引起網友討論。

四叉貓在臉書上發文直呼，「台東的國民黨支持者也太拚了吧！早上06:30上車，隔天04:00才回到家，這麼辛苦值得我幫忙宣傳一下。」接著他就貼出藍營群組的「重要訊息」，內容寫道「為響應『426戰獨裁、站出來』凱道集結，已租賃一部遊覽車（雙司機）北上參戰，名額40位同志（額滿為止），當天來回」。

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行程如下：

06:30美術館（浙江路）出發，提供早餐（燒餅夾蛋、肉包、熱豆漿）



10:40到花蓮（縱谷線沿途休息2～3次）



13:00到蘇澳（途中休息1次）中餐吃便當



15:00抵達凱道



20:00離開會場



20:30晚餐（桌餐）



21:30回程（原路線）



04:00返抵台東

若報名，每人費用500元，將於上車時收取；至於裝備，包含2支5公尺大國旗、小國旗、汽笛喇叭10個、輕便雨衣等；最後則是服裝，群友可戴合適的帽子、穿白色上衣，以及所屬的社團或單位背心，其餘不規定，以舒適為主。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還要自費，太慘了吧」、「遊行還要報名費？這是什麼廉價的戶外教學嗎」、「500是誰給誰」、「抵達凱道到離開會場，中間有五個小時自由活動耶，可以去逛逛地下街、西門町」、「這麼硬的行程還要繳錢」。