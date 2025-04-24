氣候變遷威脅升級！　南消第三大隊攜手民間超前部署防汛保平安

▲台南市消防局第三大隊攜手民間團體，實地演練北門等易淹水地區的防汛部署，備妥救災器材與疏散機制，強化氣候變遷下的應變力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣候變遷加劇，極端天氣來勢洶洶，台南市消防局第三救災救護大隊24日針對轄內易淹水區域啟動防汛超前部署整備工作，結合民間團體與地方公所力量，備齊船艇、水泵、救生衣等防汛器材，全面提升防災應變能量，確保市民面對颱風豪雨時的生命財產安全。

2024年台灣接連遭凱米、山陀兒、康芮等多個颱風侵襲，尤以強颱凱米帶來破紀錄雨勢重創台南南部，八掌溪後壁段潰堤成災、鹽水與後壁多處淹水。為強化沿海地區防汛應變力，第三大隊於北門、學甲、將軍、七股等7處易淹水地點完成演練與佈署，內容涵蓋地理環境說明、水情潛勢圖分析、弱勢保全戶資料掌握、避難路線及收容中心模擬走查。

第三大隊長陳坤宗指出，極端氣候下僅靠應變不夠，超前部署才是保障民安的關鍵，透過平時演練、滾動式修正預案，一旦情勢告急，將迅速聯繫區公所執行疏散計畫，把有風險的市民安全撤離。消防局長李明峯也強調，除了強化裝備整備，更要透過實地操演凝聚警義消與民間團體間的默契，提升整體救災效率。

台南市長黃偉哲表示，台南每年防汛期都不敢掉以輕心，已責成各單位密切掌握氣象動態，針對極端氣候加強預防部署，展現市府「先備一步，安全加倍」的治災決心，守護每一位市民的生命與家園。