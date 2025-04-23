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iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

手機電池續航力會隨著使用時間遞減，不過掉太快也讓人擔憂。就有網友在PTT上發文表示，自己的iPhone 15用了大概一年多，電池健康度已經掉到84%，想知道這樣算不算正常，也問大家都是掉到幾%會考慮換手機。貼文一出引發熱議，不少人認為這個掉速算快，但也有人直言「根本沒在管電池健康度」。

原PO在PTT的WomenTalk板發起討論「iPhone電池健康度掉超快，正常嗎？」自己用iPhone 15一年多，電池健康度已經剩84%，對此感到擔心，怕影響日常使用，也想知道別人會不會和他一樣，覺得掉太快會影響手機壽命，「有人跟我差不多的情況嗎？也好奇大家會從電池健康度幾%要換手機嗎？」

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貼文引發討論，就有過來人分享，「約用一年2個月，15 Pro電池健康度還有97%，怎麼可以掉那麼快？我用兩年的13 Pro也差不多84%左右」、「我的14 Pro用兩年半，85%」、「12 Pro Max，還有80%健康」、「我是卡死在80%。」

有網友則直呼，「換電池的時候，就是手機要轉給小孩用的時候啊，所以可以更新的零件更新一下，小孩又可以用好幾年。」也有人表示，「根本沒在管這個」、「沒在管它，需要時就拿去換電池。」一般來說，iPhone電池的壽命約為500次充電循環（約2年）。若經常讓電量完全耗盡，或長時間維持100% 充電狀態，都可能加速電池老化。建議將電量維持在20%至80%之間，並開啟「最佳化電池充電」功能，以延長電池壽命。

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