女鄉民發「陳菊走了？」被抓　又有人在PTT問「蔡英文死了？」

▲網友在PTT問「蔡英文死了？」。（圖／翻攝PTT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

監察院長陳菊日前因腦血管阻塞入住高雄醫學大學附設中和紀念醫院治療。22日一則標題為「陳菊走了？」的假消息，在網路論壇PTT八卦版上出現，迅速在社群媒體上引發熱議。沒想到，又有PTT鄉民以「蔡英文死了？」發文。

據悉，高雄一名44歲陳姓女碩士，22日在PTT八卦版，以「陳菊走了？」為題發文，詢問最近看到有網友討論高官過世的消息，因此疑問是否為陳菊。此文PO出後引起大批網友討論、轉傳。

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高雄市政府警察局三民一分局在獲悉此事後，立即與刑事警察大隊科技犯罪偵查隊組成專案小組調查。經過4個多小時，於22日晚間11時45分許，查獲陳女，依違反社會秩序維護法移送高雄地院簡易庭裁處，最高可罰3萬元。

對此，又有網友23日在PTT以「蔡英文死了？」為題發問，但內容不是指總統蔡英文，而是同名同姓的台灣政治學者。原PO在文內引述維基百科的介紹，稱這名「蔡英文」1952年6月4日出生，畢業於東海大學歷史系，後獲英國約克大學政治學博士，任職於中央研究院[2]，主要研究西方政治思想史，於2019年10月10日因胃食道逆流復發肝肺感染過世。

網友看完紛紛留言，「你要被約談了」、「有人按門鈴了，開門一下」、「老梗了，沒事啦」、「胃食道逆流奪命不可忽視」、「大家不斷的挑戰極限，笑死」、「看標題就知道是另一個蔡英文」、「擾亂社會秩序88888」、「倒數4小時」。