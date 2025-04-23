造謠陳菊過世　她嚇瘋狂道歉「會被罰錢嗎？」警勸1事

▲警火速4小時抓到高雄44歲女。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

監察院長陳菊因腦血管阻塞在醫院治療，然而，22日在PTT出現標題為「陳菊走了？」的假消息，警方透過IP在高雄逮捕一名44歲陳姓女子。陳姓女子做完筆錄後，在PTT發文道歉「花媽對不起，驚擾到您了！」同時也擔心會被罰錢，緊張問「會罰多少錢？會去法院嗎？」貼文掀起討論。

陳姓女子在PTT發文，收到警局的信，因此到警局做筆錄，「隊長剛剛要我拍一張照片，是他手放在我肩膀上帶著我進去警局的照片，他們說會把我的臉馬賽克」。她擔心問「會罰多少錢？會去法院嗎？」員警表示不清楚罰款金額，但不用去法院，勸她不想被罰錢的話就乖一點，「不要po這種痛苦的事，現在大家都這麼痛苦了，以後po快樂的文章比較好」。

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▲女子PO文。（圖／翻攝自PTT）



陳女進一步指出，警察說這行為違反了社會秩序維護法，以後發文應避免指名道姓，要「隱諱的問」，才不會觸法。她也深刻反省，知道自己做錯了，「對不起，就當一次社會經驗吧！學一次乖吧！花媽對不起，驚擾到您了！」

貼文曝光，網友留言，「拍拍，你打花媽不要指名道姓還不會有事，頂多刪文劣退」、「社會會劇烈動盪舉國致哀，你這樣真不行」、「會不會罰，要看裁決的法官，說不定啥事都沒」、「看起來也沒人告，應該沒啥事啦，就是被關心了」。還有網友驚呼，效率真快，「抓詐騙有那麼迅速，我看台灣詐騙死光光了」、「這效率有夠扯，一般案件也這樣就好」、「抓網路詐騙都沒這麼快」。

▲陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



據了解，高雄市政府警察局三民一分局昨（22日）獲悉此事後，立即與刑事警察大隊科技犯罪偵查隊組成專案小組，迅速展開調查。警方在4個多小時內，於當晚11時45分許，查獲發文者44歲陳姓女子，並將她依違反社會秩序維護法第63條移請高雄地院簡易庭裁處。

根據社會秩序維護法第63條規定，散布足以影響公共安寧的謠言者，可能面臨3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。警方表示，將繼續嚴查此類事件，維護公共秩序。