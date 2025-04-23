　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

造謠陳菊過世　她嚇瘋狂道歉「會被罰錢嗎？」警勸1事

▲▼快訊／PTT傳「陳菊死訊」假消息！警火速4小時抓到高雄44歲女。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警火速4小時抓到高雄44歲女。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

監察院長陳菊因腦血管阻塞在醫院治療，然而，22日在PTT出現標題為「陳菊走了？」的假消息，警方透過IP在高雄逮捕一名44歲陳姓女子。陳姓女子做完筆錄後，在PTT發文道歉「花媽對不起，驚擾到您了！」同時也擔心會被罰錢，緊張問「會罰多少錢？會去法院嗎？」貼文掀起討論。

陳姓女子在PTT發文，收到警局的信，因此到警局做筆錄，「隊長剛剛要我拍一張照片，是他手放在我肩膀上帶著我進去警局的照片，他們說會把我的臉馬賽克」。她擔心問「會罰多少錢？會去法院嗎？」員警表示不清楚罰款金額，但不用去法院，勸她不想被罰錢的話就乖一點，「不要po這種痛苦的事，現在大家都這麼痛苦了，以後po快樂的文章比較好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲女子PO文。（圖／翻攝自PTT）

陳女進一步指出，警察說這行為違反了社會秩序維護法，以後發文應避免指名道姓，要「隱諱的問」，才不會觸法。她也深刻反省，知道自己做錯了，「對不起，就當一次社會經驗吧！學一次乖吧！花媽對不起，驚擾到您了！」

貼文曝光，網友留言，「拍拍，你打花媽不要指名道姓還不會有事，頂多刪文劣退」、「社會會劇烈動盪舉國致哀，你這樣真不行」、「會不會罰，要看裁決的法官，說不定啥事都沒」、「看起來也沒人告，應該沒啥事啦，就是被關心了」。還有網友驚呼，效率真快，「抓詐騙有那麼迅速，我看台灣詐騙死光光了」、「這效率有夠扯，一般案件也這樣就好」、「抓網路詐騙都沒這麼快」。

▲▼新任監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，高雄市政府警察局三民一分局昨（22日）獲悉此事後，立即與刑事警察大隊科技犯罪偵查隊組成專案小組，迅速展開調查。警方在4個多小時內，於當晚11時45分許，查獲發文者44歲陳姓女子，並將她依違反社會秩序維護法第63條移請高雄地院簡易庭裁處。

根據社會秩序維護法第63條規定，散布足以影響公共安寧的謠言者，可能面臨3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。警方表示，將繼續嚴查此類事件，維護公共秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包　還劈腿韓星
國光生技疫苗實驗室爆鼠患！　食藥署曝初步調查結果
被起底「貸款黃牛」！飯糰店女房東出面駁：那我早就可以退休
百萬YouTuber「日本拍片違規」被抓包　親上火線道歉
「剴剴案」關鍵證人！　搭機來台出庭
逆撞康橋車隊前「詭異飄移」！　警不排除毒駕急驗尿
雙薪8萬6「硬買新房崩潰」　人夫曝開銷！網吵翻：打趴87%人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康橋重傷生昏迷指數上升「尚未脫險」　最快今轉台大醫院

2個月被偷476茶葉蛋！陽明交大7-11取消自助結帳　網笑：偷蛋龍？

準媽媽運動重在持續就有效　專家曝與胎兒對話共感母嬰更健康

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」被抓包　親上火線道歉了！

今起變天「雨炸北台灣」　周五雨區擴大又降溫

拍護照封面發限動「個資外洩」？查核中心曝晶片功能闢謠

美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名　1行為恐害添加物在體內累積

造謠陳菊過世　她嚇瘋狂道歉「會被罰錢嗎？」警勸1事

林智堅近況「充滿活力」照片曝！他感性：新竹人欠很多感謝

主計處內部信疑流出！提醒「解凍報告要更新數據」　一段話被轟爆

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

康橋重傷生昏迷指數上升「尚未脫險」　最快今轉台大醫院

2個月被偷476茶葉蛋！陽明交大7-11取消自助結帳　網笑：偷蛋龍？

準媽媽運動重在持續就有效　專家曝與胎兒對話共感母嬰更健康

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」被抓包　親上火線道歉了！

今起變天「雨炸北台灣」　周五雨區擴大又降溫

拍護照封面發限動「個資外洩」？查核中心曝晶片功能闢謠

美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名　1行為恐害添加物在體內累積

造謠陳菊過世　她嚇瘋狂道歉「會被罰錢嗎？」警勸1事

林智堅近況「充滿活力」照片曝！他感性：新竹人欠很多感謝

主計處內部信疑流出！提醒「解凍報告要更新數據」　一段話被轟爆

誣美女法官「謀財害命」　87歲YTR涉加重誹謗、洩個資遭起訴

川普關稅戰　53％勞工怕失業、83％憂加薪落空

台灣黑熊遭護管員槍擊傷重離世　林業署8點QA解釋配槍原因

康橋重傷生昏迷指數上升「尚未脫險」　最快今轉台大醫院

埔里小黃進化成「雪橇犬」大街拖電動代步車　離譜畫面曝光

坂口健太郎要來台灣了！　6月降臨見面會「票價福利一次看」

遭控偽造會議紀錄亂發防疫獎金　北榮名醫纏訟獲判無罪

699元入手新款！Nike限時「下殺7折」現省破千元優惠開跑了

快訊／湖人G2強勢覺醒了！　金童唐西奇半場狂轟22分強勢壓制灰狼

2個月被偷476茶葉蛋！陽明交大7-11取消自助結帳　網笑：偷蛋龍？

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

快訊／大雷雨南移！　轟5縣市

鋒面要來了！　全台有雨時間曝

國中察覺驚人天賦　L級女神出道

快訊／劇變！　9縣市大雨特報

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

快訊／鋒面來了！　大雷雨轟4縣市

淘寶、抖音全面取消「只退款」功能

快訊／國家警報響！　大雷雨襲7縣市

知名AV APP無預警下架　達人急曝還有一招

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

更多熱門

相關新聞

天兵駕駛開車恍神！猛撞路中分隔島翻覆

天兵駕駛開車恍神！猛撞路中分隔島翻覆

高雄三民區民族一路今（23）日清晨發生一起自撞交通事故，當時一輛小貨車沿民族一路直行時，駕駛張男疑似恍神沒注意，撞上路中安全島後，整輛車側翻路中，所幸張男手腳輕微擦挫傷，自行爬出脫困，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

亂傳陳菊死訊　女碩士道歉：花媽對不起

亂傳陳菊死訊　女碩士道歉：花媽對不起

造謠「陳菊走了」被抓 　女碩士貼文動機曝光

造謠「陳菊走了」被抓 　女碩士貼文動機曝光

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

傳「陳菊死訊」假消息慘了　高雄警追IP抓人

傳「陳菊死訊」假消息慘了　高雄警追IP抓人

關鍵字：

PTT假消息陳菊高雄逮捕

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

即／普丁向川普表態：願停火讓地達成和平協議

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

快訊／大雷雨南移！　轟5縣市

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面