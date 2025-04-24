凱米水淹南投市中心餘悸猶存　南投縣提報外轆排水工程獲中央核定

▲2024年7月凱米颱風造成南投市淹水災情。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

去年7月凱米颱風過境，導致貓羅溪河水暴漲、南投市中心和周邊很多社區道路受到嚴重淹水災情；南投縣政府因此提報「外轆排水治理工程」爭取前瞻基礎建設補助，總經費共12億2864萬元，縣長許淑華責成工務處、建設處等會同積極辦理，早日完成外轆排水治理，讓周遭居民在下大雨時，不用再擔心受怕。

縣政府於21日召開縣務會議，許淑華指出，因應氣候變化造成劇烈降雨嚴重影響貓羅溪周邊社區安全，縣府所提報「外轆排水治理工程」已於去年8月獲經濟部核定，其中工程費共5億809萬元、獲100%補助，用地費共7億2055萬元，中央補助67%、縣府自籌33%；治理工程完成後，將可大幅強化貓羅溪周邊社區排水功能，減少豪大雨造成淹水情形，維護鄉親生命財產安全。

▲南投市外轆排水工程已獲中央核定。（圖／南投縣政府提供，下同）

許淑華說，去年的凱米颱風對南投全縣、尤其是貓羅溪流經的南投市中心造成非常大的的影響，而早期在整個貓羅溪治理方面，曾做過多次內轆地區的排水系統整治，易淹水地區都有明顯改善，但近年來氣候型態變化相當大、雨量難以預估，所以縣府於去年凱米風災後立即報請中央單位、爭取經費推動「外轆排水治理工程」計畫，希望藉此完善貓羅溪沿岸社區排水系統拼圖，讓整個南投市區域排水功能更臻完善，工務處也提案把該項治理工程列為縣府的重大的工程案件，縣府將會積極推動。

許淑華說明，該項工程包括水閘門新建工程、出口左岸滯洪池新建工程、新設6cms抽水站、水防道路分洪箱涵及護岸加高工程等保護措施；另縣府也針對中興新村地區、南投及草屯地區都市計畫進行整體的盤點計劃，希望整體提升區域發展，包括未來的美術館、整體道路的整建工程。