政院核准南投市第1期青年住宅讓售　開放45中籤幸運兒看屋

▲南投市文化路青年住宅第一期外觀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市文化路青年住宅(第一期)讓售案，共計576人提出申請，符合資格者計476人，經公開抽籤，抽出45位幸運正取及45位備取人，縣政府亦於11日起辦理第1次看屋。

縣府建設處表示，依據《土地法》第25條規定，青年住宅讓售應提報行政院核准，縣府於113年9月24日提報青年住宅讓售計畫，行政院已於今年3月20日核准讓售；南投市文化路青年住宅(第一期)是以市價的8折優惠價格讓售，幸運中籤的民眾於今天起現場看屋，希望都能儘早完成交屋，入住屬於自己的第一個家、在地安居樂業。

縣府指出，為吸引南投青年返鄉，一方面積極推動南投旺來產業園區等五大產業園區發展、提供更多就業機會，另一方面興建青年住宅，並以低於市價之優惠價格提供青年族群承購，減輕青年族群及弱勢族群居住負擔，也提供南投縣青年安居樂業的良好條件、落實居住正義。

有關預約看屋、選屋等日期程序已公告於縣府網站青年住宅專區(https://www.nantou.gov.tw/big5/bureau/hotnews.php?dptid=376480000au180000&cid=3305)，中籤民眾如有疑問，可上網確認或撥打049-2236952陳秀珠地政士事務所洽詢。