5個月第7起！調車「控速不當」撞新自強號　台鐵全面檢討改善

▲台鐵一列EMU3000型在洗車線進行調車作業遭撞，圖非事件列車。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵又發生調車事故，4月20日花蓮再發生調車單機撞上EMU3000新自強號事故，初判是駕駛操作控速不當，未按照SOP「一度停車」，該意外昨天才通報，為5個月來第7起調車事故。台鐵公司表示，調車事故原因不同，有路線木枕、調車引導和駕駛不當等問題，除已努力推動加強訓練考核等改善，也會全面檢討。

台鐵近半年來頻傳調車意外，4月20日下午2時21分花蓮機務段內又發生調車事故，一輛R169調車單機進行聯掛作業時，因駕駛操作控速不當，雖然維持速限25公里內速度，但根據SOP標準作業，應該要一度停車，未料駕駛疑似分神，並未停車，導致以10多公里速度「激撞」停在洗車線的EMU3000型新自強號。

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調車意外發生第一時間，因列車外觀沒有受損，因此第一時間沒有通報，不過隔天相關單位進行內部調查，列車檢查時也發現EMU3000型連結器緩衝裝置受損，在激烈撞擊下發生損壞且漏油，該起意外昨才正式向上通報。而這已是自去年12月起算，5個月來第7起調車意外。

台鐵公司表示，該起事故目前已通報，正由台鐵公司運安處調查中，這起事件原因與前面幾起調車意外不太相同，之前事故原因有包括前端引導人員沒有確實引導問題，另也有軌道枕木沉陷等問題，20日這一起事故是因為司機員控速問題，沒有按照SOP作業，該名駕駛第一時間也已立即暫停調車業務，並進行訓練和調查，等運安處調查結果出來後，將依結論進一步懲處。

台鐵公司指出，日前已針對調車員進行每月定期的訓練，各分區除每天現場考核外，每周運安處也會進行查核，另也舉辦演練，相關加強訓練考核等改善措施會持續加強外；路線方面也會強化維護；司機員部分，原本就有不依循SOP的記點淘汰制度，累積滿7點將不得進行行車業務，SOP遵循部分，也會加強司機員訓練，花蓮調車意外發生後，花蓮機務段也已針對司機員沒有按照SOP立即檢討，後續會加強訓練和考核。

台鐵公司強調，調車意外原因不盡相同，台鐵公司也會針對調車作業進行全面改善，並對不同原因進行進一步的檢討。