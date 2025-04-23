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大腸癌不能都怪紅肉！基因醫曝關鍵：決定風險的並非肉本身

▲▼營養師教你「一招辨別」天然肉還是注脂肉？ 。（圖／Unsplash）

▲基因醫師張家銘表示，大腸癌不完全是紅肉的錯。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

在許多民眾眼中，吃太多紅肉是導致大腸癌的元凶。不過，基因醫師張家銘表示，其實「不完全是紅肉的錯」，真正決定健康風險的往往並非肉本身，而是體內的代謝環境，尤其與腸道菌相和基因型態，這才是紅肉風險因人而異的關鍵所在。

他表示，當門診遇到具有較高心血管疾病或大腸癌風險的患者時，通常會提醒他們控制紅肉的攝取量，讓許多患者感到困惑，不曉得為何吃紅肉不好。不過，真正決定健康風險的並非紅肉本身，而是個體的代謝環境，特別是腸道菌相和基因型態。

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他解釋，紅肉含有高品質蛋白、鐵、鋅和維生素B群，對許多人來說是必要的營養來源。然而，紅肉中的肉鹼（L-carnitine）和膽鹼（choline）在進入腸道後，可能會被特定細菌轉換成三甲胺（TMA），並在肝臟中進一步代謝成三甲胺-N-氧化物（TMAO）。

根據張家銘的說法，TMAO會提高血管發炎反應、加速膽固醇沉積與血管硬化，甚至可能增加癌症風險。世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）早在2015年就將「加工紅肉」列為一級致癌物，未加工紅肉則被列為可能致癌物，尤其與大腸癌的關聯最為明確。

張家銘進一步解釋，不同人的腸道菌相會影響TMA的產量，因此有些人即使經常攝取紅肉，健康狀況仍良好，而另一些人即使少量攝取，健康指數也可能飆高。他建議，在攝取紅肉時應搭配纖維質食物，如將牛肉片夾在芝麻菜、蘋果片和全麥吐司中，或搭配燙青花菜與紫米飯，來維持腸道菌的平衡。

此外，張家銘提到，補充益生菌如Bifidobacterium longum，可以顯著降低血中TMAO濃度，並有助於調整膽固醇和抗發炎。他建議有高膽固醇、三高或心臟病家族史的個體，適量補充這些益生菌。

最後，張家銘建議有興趣進一步掌握自身健康風險的人，可以透過抽血檢測TMAO濃度或進行腸道菌相檢查，以制定個人化的飲食策略。他強調，「吃紅肉」應被視為一道「選擇題」，而非「是非題」，取決於如何搭配和代謝攝取的食物。

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