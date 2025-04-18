不只害你變胖！醫師曝「高油脂飲食」恐怖後果：加速癌症進展

▲高油飲食除了導致肥胖以外，還可能加速大腸癌的進展。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，指出長期高油飲食對腸道健康的嚴重影響，雖然高脂肪食物如炸雞和奶油醬能瞬間滿足味蕾，但對腸道的破壞卻是持久且深遠，若攝取過度油脂，不但會導致腸道菌群失衡，還可能會提高大腸癌風險、加速大腸癌的進展。

黃軒比喻，腸道為生態花園，若過度攝取油脂會導致腸道菌群失衡，損害黏膜屏障，甚至引發「腸漏」現象。腸漏指的是腸道細胞間的緊密連結被破壞，使毒素和致敏物質進入血液，進而引起全身性發炎，並可能與自體免疫疾病、過敏和情緒障礙相關。

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▲高油飲食除了導致肥胖以外，還可能加速大腸癌的進展。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



此外，他引用研究指出，高脂飲食會改變腸道菌群的組成，使有益菌減少、有害菌增多，破壞腸道屏障並引發慢性發炎。若攝取過多飽和脂肪及紅肉，加上缺乏膳食纖維，還可能提高大腸癌風險。根據2018年的一項研究，高脂飲食促使腸道中Myc腫瘤細胞擴增，加速大腸癌的進展。

黃軒強調，並非所有油脂都是壞的。健康脂肪如橄欖油和深海魚油中的Omega-3反而對腸道有益，能抗發炎並保護腸道。他建議減少油炸和加工食品，改以水煮、清蒸、烘烤方式烹調；選擇健康油脂，並多攝取高纖蔬果和發酵食品，以維持腸道菌群的穩定。

黃軒最後提醒，「你的腸道不是鋼鐵做的，也無法承受長期油膩的摧殘。」他呼籲大家改變飲食習慣，別讓味蕾的短暫快樂換來腸道的長期痛苦。