2025桃園市民合唱大賽即起報名　「樂齡組」調整為55歲

▲2025桃園市民合唱大賽即起報名。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局23日表示，「2025桃園合唱藝術節－市民合唱大賽」即日起開放報名，活動將於7月12日至13日於中壢藝術館盛大舉行。今年賽事進行多項優化調整，擴大民眾參與及教育札根，邀請更多愛好合唱團體參與、登台演唱，共享合唱藝術的舞台榮耀。

為擴大藝術向下扎根，今年更首度推動「合唱扎根教育推廣計畫」，邀請專業師資深入桃園多所國小，依各校需求設計「合唱秘技一把罩－通心粉課程實踐」，透過多樣化課程啟發孩子對合唱的興趣，讓合唱教育從小在地深耕，培育未來的音樂世代。

參賽規則亦配合實務建議進行調整，「樂齡組」參賽年齡標準由原先50歲調整為55歲，更精準回應熟齡族群的參與需求與舞台定位。市民合唱大賽分為一般組與樂齡組兩組競賽，團隊中三分之二以上成員設籍、居住、就學或工作於桃園市者皆可報名參加，開放立案與非立案團隊報名，總獎金高達新臺幣56萬元。

活動期間同步辦理合唱推廣課程，其中兩場公開課程「身體與聲音之和諧」、「奠定歌唱基本功－Circle Singing：合聲與節奏感的歌唱遊戲」已於報名開放初期即全數額滿，反應熱烈，顯示市民對合唱基礎訓練與藝術參與的高度熱情。

桃園合唱藝術節致力打造全民共享的藝文平台，透過放寬參賽門檻、擴大族群參與、深化校園紮根，實踐桃園市「藝術參與無門檻、文化共融零距離」的政策願景。歡迎熱愛合唱的市民踴躍參加，用歌聲串起彼此，用藝術連結城市。