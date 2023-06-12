海是要游吧！綠島海上長泳700人參賽　6歲泳將獲樂齡組冠軍

▲綠島海上長泳活動吸引約700位參賽者共襄盛舉。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

舉辦超過10年的綠島海上長泳活動21日登場，今年以「海是要游吧」為主題，賽事從中寮到柴口來回3公里進行長泳，吸引約700位參賽者共襄盛舉，運動之餘也能親身體驗綠島豐富的海洋資源。

原訂5月28日辦理的綠島海上長泳活動，受颱風影響延期辦理，「泳」者熱情不減，熱身、下水挑戰；比賽成績出爐，一般組第一名陳冠廷、身障組第一名陳嵩儒，以及年紀最小的挑戰者吳佩霓，今年才滿6歲，獲樂齡組第一名。

綠島擁有獨特的海島風情及珍貴的海洋資源，每年吸引許多國內外民眾到綠島觀光旅遊，參賽者表示，很開心可以重回綠島參與活動，在游泳的時候海底出現海龜，非常驚喜。

為推動綠島在地美食，活動會場設置在地美食體驗，有綠島魚粽、綠島包子、溫泉玉米等特色美食；活動現場設計網美拍照打卡、美食區集點換贈品活動，吸引不少民眾同樂。

▲選手們紛紛在藍天白雲美麗的海景旁，一起拿起可愛泳圈，合影留念。

綠島鄉長謝賢裕表示，綠島鄉公所辦理海上長泳活動，希望藉此讓大家喜愛海上運動，同時促進綠島觀光、推廣在地美食，活動中也進行環保親海的宣導，期盼民眾一起愛護海洋，提升環境保護意識。

活動當天還邀請比基尼辣妹協助拍照，選手們紛紛在藍天白雲美麗的海景旁，一起拿起可愛泳圈，合影留念。綠島鄉公所為推動綠島觀光產業永續發展，活絡觀光休閒運動產業，自2011年起舉辦海上長泳活動已有12年，希望藉此讓民眾親身體驗綠島豐富的海陸資源，認識海洋珊瑚生態。