　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

▲▼雷軍與小米YU7。（圖／翻攝微博）

▲雷軍與小米YU7。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

小米SU7電動車上月發生嚴重火燒車事故，導致3名女生死亡後，據傳小米新款電動SUV「YU7」的發布和上市時間受到影響。不過，小米人士發文否認，表示YU7會在今年6月至7月上市。

3月29日，一輛小米SU7失控撞上護欄後起火，車內3名女大生疑似因為車門打不開，未能及時逃生而喪命。一週後，廣東湛江一輛小米SU7撞到兩輪電動車後隨即起火燒毀。

繼傳出取消在本周舉行的上海車展發布小米YU7，《彭博》引述消息指，小米YU7上市時間將晚於原先計劃的6月或7月，而小米也將月底舉行的年度投資者大會，延至6月舉行。

▲▼雷軍與小米YU7。（圖／翻攝微博）

小米公關部總經理王化在個人的社群媒體上發文指出，YU7上市發布時間沒有改變，依然是小米創始人、董事長雷軍預告的今年6月至7月。

小米SU7事故發生前，雷軍曾曬出與尚未上市的小米YU7的合照。根據大陸工信部資訊，YU7車身的長、寬及高，分別為4.999公尺、1.996公尺及1.6公尺，軸距達3公尺，最高時速達253公里，目標對手是特斯拉的Tesla Model Y。

小米周三股價未受YU7延遲發布和上市消息太大影響，最多一度上漲近8％，來到47.95元（港幣，下同）；最後收在47.45元，漲幅6.87％。

▲▼雷軍與小米YU7。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3西堤員工車禍1死　總公司回應了
外資回頭搶！台積電居成交王　寫史上第4大漲幅
佩甄自爆主持「整場沒穿內褲」下半身透明！　小禎：空穴來風
快訊／房東上門收租金沒人回應　警破門驚見倒地亡
快訊／逆撞康橋車隊釀7傷！駕駛低頭不道歉　2罪移送法辦
遊客屍橫遍野慘況曝！　印度「避暑勝地」恐攻26死
警車停路肩抓超速！台南女騎車猛撞亡　警過失致死送辦
創意私房「噁心類似手法曝」　一票妹子都收到
快訊／馬公軍艦傳火警狂冒煙　海軍曝原因
「日版NET」又關一間！台中千坪門市熄燈　全館出清特賣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

陸正訓練港澳太空人　最快明年執行飛行任務

白宮稱「中美談判」取得了進展　陸外交部重申：停止威脅

董明珠：格力絕不用海歸派　因為「裡面有間諜」

國泰航空：中美空運需求估將放緩　關稅帶來不確定因素

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

39歲抖音網紅突過世…留14歲兒　家屬嘆：前妻3天前才車禍亡

第6屆「掌上蜀Show」尋舌尖上川味　4條美食路線嚐盡百菜百味

董明珠不留情再戰雷軍　「小米汽車燒死人你們看到了吧？」

習近平：關稅戰、貿易戰損害各國正當權益　衝擊世界經濟秩序

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

陸正訓練港澳太空人　最快明年執行飛行任務

白宮稱「中美談判」取得了進展　陸外交部重申：停止威脅

董明珠：格力絕不用海歸派　因為「裡面有間諜」

國泰航空：中美空運需求估將放緩　關稅帶來不確定因素

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

39歲抖音網紅突過世…留14歲兒　家屬嘆：前妻3天前才車禍亡

第6屆「掌上蜀Show」尋舌尖上川味　4條美食路線嚐盡百菜百味

董明珠不留情再戰雷軍　「小米汽車燒死人你們看到了吧？」

習近平：關稅戰、貿易戰損害各國正當權益　衝擊世界經濟秩序

日本爆紅增肌神物來台！首波5新品超商買得到　全聯買1送1時段曝光

棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光

26歲男載女友回家撞同事釀1死！3人都是西堤員工　總公司回應了

台積電獲外資回負搶購1.75萬張居買超王　寫史上第4大漲幅

永續未來！歐德持續推動「百林計畫」守護生物多樣性　再赴德國種樹落實ESG

iPhone15才拿一年「電池健康度剩84%」！大票果粉愣：怎用的

90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

180台籍嫌犯柬埔寨落網...將遣送中國　專家籲找兩岸律師因應

小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

【戲精汪汪】米克斯想吃飯自導自演「被綁住」嚶嚶叫求媽媽關注

大陸熱門新聞

關羽真實身高「不是207cm」！河南專家挖出東漢尺

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

聾啞女大生長太美被疑造假！本人委屈回應

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

世界盃敗仗國乒重整！「馬龍」任副主席

北京學者示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

陳芋汐想吐　全紅嬋1舉動…網喊：太暖了

台青赴陸意願激增30%　他透露下一波創業爆點

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

睜不開！陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」

國乒世界盃男單「4連霸遭終結」…陸網跪求小胖回來

「早晚把台積電甩開」　專家曝晶片禁令對陸廠沒用

幫西施犬洗澡！下秒狗狗「耳朵掉了」飼主嚇到腿軟

更多熱門

相關新聞

鴻海百萬有找跨界電動車現場開箱

鴻海百萬有找跨界電動車現場開箱

作為本屆最大參展商，鴻海在今年的台灣智慧移動展帶來Model B、Model C北美版與Model D概念車，其中號稱「百萬有找」的國產跨界電動車Model B最受矚目，外界不斷有傳聞指國內外會有哪些品牌客戶，鴻海僅表示正與各品牌就Model B緊密合作當中，應該今年就會有正式啟動的好消息，但基於客戶隱私不便透露是哪些品牌。

董明珠不留情再戰雷軍　「小米汽車燒死人你們看到了吧？」

董明珠不留情再戰雷軍　「小米汽車燒死人你們看到了吧？」

TOYOTA全新「大空間休旅、轎跑」上海車展直擊

TOYOTA全新「大空間休旅、轎跑」上海車展直擊

「TOYOTA全新轎跑」全球首發

「TOYOTA全新轎跑」全球首發

台北市300支↑智能充電樁上線

台北市300支↑智能充電樁上線

關鍵字：

小米汽車小米SU7電動車雷軍小米YU7

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

美9成牙膏含鉛！台灣熱銷品牌遭點名

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面