火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

▲雷軍與小米YU7。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

小米SU7電動車上月發生嚴重火燒車事故，導致3名女生死亡後，據傳小米新款電動SUV「YU7」的發布和上市時間受到影響。不過，小米人士發文否認，表示YU7會在今年6月至7月上市。

3月29日，一輛小米SU7失控撞上護欄後起火，車內3名女大生疑似因為車門打不開，未能及時逃生而喪命。一週後，廣東湛江一輛小米SU7撞到兩輪電動車後隨即起火燒毀。

繼傳出取消在本周舉行的上海車展發布小米YU7，《彭博》引述消息指，小米YU7上市時間將晚於原先計劃的6月或7月，而小米也將月底舉行的年度投資者大會，延至6月舉行。

小米公關部總經理王化在個人的社群媒體上發文指出，YU7上市發布時間沒有改變，依然是小米創始人、董事長雷軍預告的今年6月至7月。

小米SU7事故發生前，雷軍曾曬出與尚未上市的小米YU7的合照。根據大陸工信部資訊，YU7車身的長、寬及高，分別為4.999公尺、1.996公尺及1.6公尺，軸距達3公尺，最高時速達253公里，目標對手是特斯拉的Tesla Model Y。

小米周三股價未受YU7延遲發布和上市消息太大影響，最多一度上漲近8％，來到47.95元（港幣，下同）；最後收在47.45元，漲幅6.87％。