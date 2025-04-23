董明珠不留情再戰雷軍　「小米汽車燒死人你們看到了吧？」

記者陳冠宇／綜合報導

大陸格力電器董事長董明珠對小米的不滿是公開事實，不過近日戰火蔓延到小米正在衝刺的電動車業務。董明珠在股東大會發表講話時，直接嗆「小米汽車燒死人你們看到了吧？」，並稱格力的電動公車從未發生火災。

近期，幾起事故引發大陸輿論對小米電動車的安全疑慮。3月29日，一輛小米SU7失控撞上護欄後起火，車內3名女大生疑似因為車門打不開，未能及時逃生而喪命。一週後，廣東湛江一輛小米SU7撞到兩輪電動車後隨即起火燒毀。

格力電器昨（22）日召開臨時股東大會，審議公司董事會換屆選舉的議案，董明珠在會上提及電動汽車的安全性問題，稱格力電車跑了十幾年，從沒出過火災事故。

董明珠說：「小米汽車燒死人你們看到了吧？但格力在北京大1路跑了十幾年，從沒有火災事故。這就是實力，這就是技術。」

對此，許多大陸網友認為，董明珠是真會記仇，逮到機會就揶揄別人。不過也有人分析，她一次又一次地嘲諷小米，其實是要為自己與格力博取輿論關注。

▲格力電器董事長董明珠。（圖／翻攝微博）

董明珠對小米集團創辦人雷軍積怨已深，這一切始於2013年的「10億賭局」。當年，兩人在央視的公開活動上打賭，雷軍稱五年內小米營業額如果超過格力，希望董明珠賠償自己一元錢；董明珠則稱如果超過願意賠10億元（人民幣，下同）。

最終，格力電器於2018年以總營收1981.2億元擊敗小米1749億元，董明珠正式贏得與雷軍五年前定下的「十億賭約」。

董明珠從不掩飾對小米與雷軍的不滿，今年3月，她曾在直播中不點名罵雷軍「捲低價」、做流氓行為，「有些企業，偷技術，挖人，打扮自己一下變成一個好像科技領導者一樣的，然後外面都漂亮，就說迎合年輕人口味」。