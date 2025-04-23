聚焦世代轉變下的設計力　世新大學圖傳系畢業展分三階段舉辦

▲ 世新大學圖傳系潘筱其作品《UNDERTIDE》入圍「金點新秀贊助特別獎」數位互動設計類。

文／校園記者 林宛畇、圖／校園記者 許博勛

世新大學圖文傳播學系第31屆畢業成果展《L@BLOG》正式於校內LVS智能攝製基地揭幕。展覽以「實驗室日誌」為主軸概念，象徵學生在課綱變革和世代轉型中的探索與反思。展覽分為校內展、新一代設計展與華山校外展三個階段，展示圖傳系學生在影像、設計、互動等領域的多元能力。

畢展總召潘筱其解釋，《L@BLOG》的命名靈感來自實驗室和網路日誌的結合，反映出學生面對教育制度和媒體環境快速轉變下的自我觀察與反思。「我們這屆剛好卡在課綱轉換的過渡位置，很多事情都還在調整階段，所以我們就像實驗室裡的白老鼠。」

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▲ 世新大學圖傳系張芳綺、郭宛蓁作品《SSR》（左）入圍「金點新秀贊助特別獎」的數位互動設計類和數位影像設計類。

展覽的第一階段校內展於4月22日至23日舉行，集中展示每位學生的創作起點與發想。接著，圖傳系將首次參加新一代設計展，於5月9日至12日展出。最後，華山校外展於5月22日至25日舉行，向社會大眾展示完整作品及多樣活動，展現世新圖傳的創新轉型與創作能量。

▲ 世新圖傳系畢籌小組推出多項周邊商品，並在校內外及社群媒體上策劃多場互動推廣活動。

世新圖傳系此次參與2025第44屆新一代設計展，就在台灣優良設計協會執行的「金點新秀贊助特別獎」，締造2組團隊入圍3項的紀錄。憑藉作品《UNDERTIDE》入圍數位互動設計類的潘筱其，分享創作背後的情感與理念，她以水為媒介，結合沈浸式投影技術，呈現情緒豐沛者在情感洪流中載浮載沉的內心世界。「我希望讓大家理解每個人的情緒都是獨特的，因此不應該因為情緒和別人不同而排斥自己，更應該去正視它。」

擔任畢業展指導老師的曹書睿表示，今年有5位老師負責指導各個組別，學生的畢業作品入圍了數位互動設計類和數位影像設計類等獎項，展現出他們在動畫、影像及互動科技等領域的跨界實力。他指出，近年來課程調整後，加入了許多具有業界背景和專業特長的老師，這也促使學生在設計美感、技術應用和思維表達等多方面取得了顯著的成長。

▲ 世新圖傳系畢業展《L@BLOG》展出的作品吸引了眾多學生駐足欣賞。

面對籌備畢業展的資源挑戰，學生們展現了高度的自主性與行動力。潘筱其提到，由於過去的設備多數未能保留下來，他們得從零開始尋找資源。為了實現理想中的完整呈現，學生們積極主動地爭取贊助、規劃活動，並在校內、社群和校外策劃多場互動推廣活動。

在媒體行銷策略方面，團隊運用社群平台如Instagram、Threads等進行話題鋪陳與議題經營，並於校外展期間策劃系列講座與快閃活動，擴大品牌觸及與群眾參與度。「這是一個行銷的年代。」曹書睿表示，圖傳系正在從傳統攝影與平面設計，轉向融合動畫、互動與影像行銷的新型態媒體教育。他期許透過《L@BLOG》，讓外界看見世新圖傳系學生如何在動盪中自我定位、在實驗中發出光芒。

世新大學圖文傳播學系第31屆畢業成果展《L@BLOG》是一場跨領域思維與實踐的精彩展演。展覽分為三個階段，反映了學生從發想到執行、從校園走向社會的過程，設計不僅限於作品本身，更成為世代對話和觀點輸出的媒介。

▲ 世新大學圖文傳播學系第31屆畢業成果展《L@BLOG》於LVS智能攝製基地隆重揭幕。