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台中議員爆殯儀館冷凍庫升降機故障　人力抱遺體上冰櫃摔落

▲殯儀館,冰櫃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲市議員驚爆崇德殯儀館的冷凍庫升降設備年久失修，葬儀社必須抱著遺體放入冰櫃，甚至還有遺體摔落的情況。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

今日台中市議會進民政業務質詢，市議員林祈烽、施志昌共同接獲民眾陳情，驚爆崇德殯儀館的冷凍庫，升降設備年久失修，亡者家屬目睹人工爬梯搬運大體的「特技演出」十分震驚，甚至還有大體摔落的慘事傳出，希望市府能優先盤點館內的設施設備，不要花了近5000萬，連升降設備都無法正常操作，明顯漠視亡者的最後尊嚴。對此，民政局長吳世瑋回應，崇德殯儀館6處冷凍庫配備升降機，從未發生大體重摔情形，如須維修均立即請駐點人員協助，確保操作安全無虞。

市議員林祈烽質疑，崇德殯儀館近年投入近5000萬元，辦理冷凍庫的汰舊與擴充作業，雖已翻新部分櫃位，但實際供給數，僅增設38個冷凍櫃位，卻連最基本的升降設備都失去功能，形同「花大錢卻沒花到刀口上」。

▲殯儀館,冰櫃。（圖／記者游瓊華翻攝）

林祈烽更憂心，美化後的執政數據，無法掩蓋市民具名投訴的怒火，面對至親至愛的離去，卻親睹殯儀館人員因升降設備故障，僅能以人力爬梯「抱體上櫃」，才能順利把大體安放進冰櫃，甚至曾有大體因此從高處摔落，令人心痛又憤怒。

此外，林祈烽也指出，除崇德殯儀館外，東海火化場空間動線混亂，大體與民眾同道進出，導致許多民眾心生畏懼。林祈烽要求，應儘速闢建專屬先人的運棺通道，避免民眾因意外目睹遺體運送過程，造成心理壓力。

林祈烽重申，東海火化場冷凍櫃位僅114屜，冷凍一庫今年年底也將屆滿使用年限，市府應儘速編列預算完成擴充及汰換。

吳世瑋指出，崇德殯儀館全館有6處冷凍庫配備升降機，其中冷凍1庫至4庫升降機為民國90年購入、冷凍5庫升降機為100年購入，冷凍6庫升降機為107年購入，經測試整體使用功能正常，且從未發生大體重摔情形，如須維修均立即請駐點人員協助，立即採購零件更換，確保操作安全無虞。

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