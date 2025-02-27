母伴女兒乾屍6年「天天吹冷氣」　專家建議「做2事」讓冥陽兩利

▲新北老婦伴屍6年，民俗專家廖大乙聽聞後提出建議，好讓亡者以及生者冥陽兩利。（圖／廖大乙提供）



記者游瓊華／台中報導

新北市瑞芳區一名75歲的李母因女兒生前遺願「死後7年才要下葬」，竟將當時53歲死亡的女兒遺體存放在家中房間，並全年24小時開冷氣保存，與其相伴至今。近日，李母因經濟困難，無力繼續支付電費，向社工透露此事，事件才曝光。對此，民俗專家廖大乙搖頭，推測李女應該生前是宗教狂熱分子，但此舉恐干擾左鄰右舍，應該要請道士引魂，讓冥陽兩利，對生者跟亡者才都是解脫。

瑞芳警分局接獲社會局通報後前往現場，發現李女已成為乾屍。警方隨即封鎖現場進行調查，並通報檢方進行相驗。李母約在7、8年前購入現居的5層樓公寓中的3樓，平時獨居，鄰居根本不知道屋內還有女兒。

據了解，李母在女兒去世後，將遺體置於房間內，６年來都24小時開啟冷氣保存，還每天擦拭遺體。近日，李母疑似中風，無法繼續照料遺體，加上經濟壓力，才向志工透露實情。

廖大乙透露，人有三魂，靈魂、覺魂、生魂，李女雖已離世多年，但靈魂跟絕魂都還在屋內，最好請有能力的道士引領陰魂去該去的地方，好好開釋亡者，係因為母親年事已大，請陰魂離苦得樂，這樣屋內的人才會平安；至於房子的部分，則建議打開窗戶，並使用檀香淨化，這樣生者、亡者都解脫，才能冥陽兩利。