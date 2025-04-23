「至少5萬人報名426集結凱道」　國民黨：才不像青鳥只會亂喊

▲國民黨文傳會主委林寬裕。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將在4月26日於凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動，目前台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營首長都表態參加。國民黨表示，號召民眾當天站出來向賴政府發出怒吼，並披露目前有些反串行為，請民眾勿上當，而據國民黨組發會截至中午的統計，已有5萬人向地方黨部報名參加。

國民黨主席朱立倫今日於中常會中痛批，當全世界都在拚經濟、拚關稅貿易戰的此時，只有民進黨在台灣內部找敵人，清除在野黨變成最重要的目標。「如果今天不站出來，明天被清除掉，台灣就沒了，台灣的民主、台灣的安全沒有了，台灣的經濟也崩潰了。」號召所有反綠民眾4月26日與國民黨一起站上凱道，向民進黨發出怒吼。

中常會結束後，文傳會主委林寬裕轉述表示，大家都義憤填膺，也提出非常多建議，希望把4月26日的活動辦好，其中有中常委提及，收到一些「負面壓力」，朱立倫說，現在是大家一起行動的時候，會在426當天展現出最大的能量，呼籲所有的人一起出來。

至於當天預期會有多少人上街頭，林寬裕表示，到目前收到的反應熱烈，超過預期，不少基層組織都自發性前來，這都是過去前所未有的狀況。國民黨發言人楊智伃則補充，據組發會統計，截至今中午，共有5萬人向各地方黨部報名，還不包含議員、議長與立委，相信周六大家風雨無阻，一起上凱道的數字絕對非常紮實，不像是青鳥上周六自己喊的莫名其妙數字。