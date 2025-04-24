「這裡女人」可以合法硬上男人！誤闖者鐵定被榨乾　遊客也不放過

▲卡圖馬族的女人在甘藷節期間，可以合法擄走並強暴男人。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

這世界真是充滿了奇聞異事！在太平洋的基里維納島上，一年一度的「甘薯節」是卡圖馬族（Katuma）人獨特的傳統慶典，每逢此時，島上的外族男性就得小心翼翼地躲藏起來，因為只要擅闖禁地，就會被卡圖馬族的婦女脫光衣服合法輪流強暴，包括外來的遊客，一旦被盯上，很少有人可以成功逃脫。

根據《搜狐網》報導，在卡圖馬族一年一度的甘藷節慶典期間，有一項獨特的傳統習俗，卡圖馬族婦女在節日當天被允許集體擄走男人，甚至合法硬上他們。這種行為在當地文化中是被認可的，並不會對參與者的情感關係或婚姻狀況造成影響。如果這時哪個男人膽敢誤入她們的領地，這些女子們絕不會心慈手軟。

▲卡圖馬族婦女有著神秘色彩。（圖／翻攝自百度百科）

卡圖馬族婦女當天會將椰子油塗滿全身，讓身上呈現油亮光澤，並佩戴貝殼項鍊和細藤編織的臂環作為裝飾。婦人並不會主動挑釁男人，而是針對那些「誤入禁地」的男子進行圍攻。在活動開始前，當地會明確公告相關注意事項，若有人在知情的情況下仍闖入活動區域，則需自行承擔後果。婦女們會事先設置路障，用來攔截行經的男人，一旦被攔截，男子往往難以脫身，會被脫光衣服，強行撲倒發生性關係，成群女人會輪流上陣榨乾他。

卡圖馬族的甘藷節並不牽涉到愛情，而是單純的歡樂時光。唯有在豐收之年，酋長才會恩准女性盡情享受慶典，每當甘藷節即將到來，卡圖馬族婦女就會摩拳擦掌，準備好好「逗弄」那些憨厚的外族男人。收成愈是豐盛，玩鬧就愈放肆。

儘管在甘藷節期間，卡圖馬族的女性被賦予了看似可以「合法地」強暴男性的權力，然而，在日常生活中，她們的地位卻是相對卑微，即便家產是由女性繼承，但實際上，掌握財產的往往是女性的舅舅、兄弟或兒子，最終利益依舊是落入男人的手中。

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