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國光生技爆鼠亂！女員工屢犯低級錯誤　管理失能裝沒事

國光生技台中潭子的流感廠與充填廠，曾獲多國GMP認證，如今卻爆重大疏失。（翻攝國光生技簡介YT）

▲國光生技台中潭子的流感廠與充填廠，曾獲多國GMP認證，如今卻爆重大疏失。（圖／翻攝國光生技簡介YT）

圖文／鏡週刊

本刊調查，這起事件發生在國光生技潭子廠區「品研棟」2樓實驗室，該棟大樓1樓及地下室是品管檢驗區，樓層間有樓梯及空調系統相通，汙染氣味與老鼠毛屑等生物性風險，在整棟大樓瀰漫，加上品管與研發人員常有互動，交叉汙染下，極可能導致品管樣本檢驗失真，產品放行也可能出現誤判。

 國光生技台中潭子廠區出包，生物性風險恐造成疫苗汙染、變質。（翻攝國光生技官網）

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▲國光生技台中潭子廠區出包，生物性風險恐造成疫苗汙染、變質。（圖／翻攝國光生技官網）

除此之外，張女放在實驗桌上的整排開放式鼠籠，旁邊有很多實驗器具，包括吸取藥劑的微量吸管、均質藥劑的試管振盪混合器，以及實驗操作後的廢棄物垃圾桶，都與鼠籠緊緊相依。更嚴重的是，實驗室內還有檢測核酸與DNA濃度的精密儀器、製冰機、恆溫水槽，架上則有鹽酸、硫酸、福馬林，就連研發部人員的實驗袍，也通通暴露在汙染空間中。

Ａ先生指出，其實國光生技在品管上非常嚴謹，實驗動物的管理遵照GMP最高標準，規定所有動物都須養在動物房，人員跟動物進房必須分流，人員進入前需穿妥防塵衣、全副武裝，動物也需通過檢疫，不管打針、餵食、抽血，甚至是實驗後犧牲（安樂死），都必須在動物房內執行，為的就是阻絕實驗動物遭汙染的可能性。

此外，國光生技因為有疫苗生產線，為了完全隔離動物汙染的風險，公司還要求所有人員上班期間只要進過動物房、接觸過動物，當天就不能進產線，員工還被要求在飼育卡等多項管理紀錄表格如實填寫，相關紀錄甚至需留存3年以上才能銷毀，規定十分嚴格。

國光生技是台灣第一家研發、生產疫苗的上市公司，相當具有規模。（翻攝國光生技官網）

▲國光生技是台灣第一家研發、生產疫苗的上市公司，相當具有規模。（圖／翻攝國光生技官網）

雖然如此，但張女卻完全沒有遵守，甚至在實驗室用手抓老鼠、分籠，更誇張的是，她領鼠當天沒清點數量，也沒看清外盒標籤，竟然連其他部門訂購的白老鼠也一併領走，並擅自將2種不同品種的老鼠混養在一起。Ａ先生說，等到其他部門的同仁發現時，老鼠已經全混在一起，無法重新挑出使用，只好緊急重訂，試驗計畫也因此延誤。

國光生技創立至今60年，是國內最具規模的疫苗廠商。（翻攝國光生技官網）

▲國光生技創立至今60年，是國內最具規模的疫苗廠商。（圖／翻攝國光生技官網）

不只如此，張女疑為了避免老鼠排便，這3天只給老鼠喝水，沒給飼料，老鼠就這樣被飼養在無恆溫、充滿化學藥品的環境中，不但觸犯公司天條，虐待動物及動物品種混養，也違反農業部規範的《實驗動物照護及使用指引》，最重可取消使用實驗動物的資格，但張女犯了如此離譜的低級錯誤後，卻沒被懲處。


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