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花蓮「五子命案」關鍵證物9年後才發現　老刑警揭內幕

警方調閱監視器發現，林真米（左）在案發後曾到附近便利超商採購生活用品，應是要準備逃亡。（翻攝畫面）

▲警方調閱監視器發現，林真米（左）在案發後曾到附近便利超商採購生活用品，應是要準備逃亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警方比對綑綁死者的膠帶及鐵絲來源，發現皆來自屋內的倉庫，更進一步排除了歹徒闖入的可能性，警方還在屋內桌上發現劉志勤寫的計算表，上面列出生活費、學費以及貸款還款計畫，研判劉志勤長期處於龐大的財務壓力下。

劉志勤（右）親密地抱著女兒合影，看似相當顧家，最後卻對5名小孩狠下毒手。（翻攝畫面）

▲劉志勤（右）親密地抱著女兒合影，看似相當顧家，最後卻對5名小孩狠下毒手。

時任花蓮縣警局刑警大隊偵查佐的陳廣誠表示：「第一眼看到現場，我們心裡就有底，這不是臨時起意，那種冷靜與有序，令人發毛！」他還透露，當時專案小組甚至考慮請心理專家加入，協助分析凶手的心理狀態；花蓮縣警局鑑識組技術員也表示：「這是我辦過最冷靜的家內命案，屍體與工具安排、殘留物分析，都顯示出極高程度的預謀與壓抑。」

花蓮5子命案當年引起社會高度關注，警方動員大批警力搜索採證、力求破案。（東森新聞提供）

▲花蓮5子命案當年引起社會高度關注，警方動員大批警力搜索採證、力求破案。

雖然警方研判劉志勤、林真米就是凶手，但因為他們人間蒸發，5子命案陷入膠著，最後成了懸案。2人直到9年後、2015年6月才被發現，卻已經成了白骨。當時一名獵人在吉安鄉慈雲山區發現2具白骨，經過DNA比對，證實為劉、林2人，法醫指出，他們死於農藥「納乃得」中毒，且死亡多年，由於現場並無打鬥痕跡，研判2人是服毒自殺。

檢警在劉志勤、林真米的遺骸附近發現農藥罐，研判2人應是服毒自盡。（翻攝畫面）

▲檢警在劉志勤、林真米的遺骸附近發現農藥罐，研判2人應是服毒自盡。

劉志勤、林真米被發現後，檢警重啟調查，最後找到關鍵證據，原來，當年警方曾在案發現場找到一台沒有記憶卡的數位相機，裡面沒有任何影像，但隨著科技進步，技術人員後來在相機的快閃記憶區復原部分照片，其中一張是劉將一名孩子的雙手綁起，另一張則是女兒頭纏膠帶，似乎已經斷氣。從2張照片的角度研判，應是由林掌鏡拍攝，檢警因此認定2人共謀，但動機依舊成謎。

警方在陳屍現場發現以黑色垃圾袋綁成的繩結，懷疑劉、林自殺前曾以此綁在一起。 （翻攝畫面）

▲警方在陳屍現場發現以黑色垃圾袋綁成的繩結，懷疑劉、林自殺前曾以此綁在一起。 


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