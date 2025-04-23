英國最大航母艦隊部署印太　不排除穿越台灣海峽

▲航艦打擊群指揮官布萊克莫爾表示，不排除航行通過台灣海峽的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國最新、最大型航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）22日從普利茅斯（Plymouth）啟程，執行為期8個月的印太地區部署任務。航艦打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）表示，不排除航行通過台灣海峽的可能性。

Telegraph、BBC等報導，威爾斯親王號領軍的航艦打擊群，包括英國海軍防空驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）、英國海軍反潛巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond），接下來將參與一連串演習，展現英國在海上操控戰機與執行大規模軍事行動的能力。這也是2021年之後，英國再一次針對印太地區進行類似部署。

英國海軍指出，首場操演會在法國周邊水域進行，接著前往地中海參加NATO演訓，隨後航經紅海、印度海，進入太平洋。航艦打擊群指揮官布萊克莫爾表示，他已經準備好執行任何必要航線，將完成被交付的任務，做好應對所有可能發生情境的準備，包括作戰能力、防禦交戰能力、夥伴盟友合作能力。

布萊克莫爾透露，他無法具體透露印太地區的航線，但前往該區域有明確動機，「部署在該區域目的之一，就是維護國際秩序，這體現我們對此的承諾，並讓我們的夥伴盟友安心」，相關路線將由更高層級來做決定。另據中央社，打擊群是否會在台灣海峽、南海等水域執行自由航行行動，布萊克莫爾說，所有選項都存在。

不過報導指出，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）本月已在中國北京與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談，兩人的會面引發外界猜測中方是否藉此機會告訴英國不要航經台灣海峽。

若今年英國航母打擊群未穿越台灣海峽，將被視為英國向中國國家習近平示好的證據。2021年，英國航母為了避免激怒中國，未航經台灣海峽。