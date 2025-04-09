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主張台灣「軍費不足」　柯伯吉出任美國防部次長主導政策

▲▼美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電

美國參議院今天通過柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部次長人事案。台灣軍費是柯伯吉關注焦點，他3月表示台灣軍費遠遠不足，且台灣立法院刪減軍費讓他「深感不安」。此外，他曾主張美軍應將戰略重心從中國以外的區域淡出。

名校出身的柯伯吉在「川普1.0」擔任國防部負責戰略和軍事發展的副助理部長，如今將出任主導政策的次長。他3月在參議院軍事委員會聽證會表示，台灣國防支出的實質國內生產毛額（GDP）占比仍遠低於3%。

他說，「我同意川普（Donald Trump）總統的觀點，台灣的國防預算應該接近GDP的10%，或至少在這個範圍內」。

他提到，自己上任後的目標之一，也包括避免台灣引發與北京不必要的衝突。美國的核心利益在於阻止中國取得區域霸權，這點至關重要。

當議員問到對台灣國會刪減軍費的看法時，柯伯吉說，這讓他深感不安，在他對台灣相關的政策溝通與建議中，他一直在努力以各種可能的方式促使台灣向南韓學習，也就是擁有一支更具戰力的軍隊。

他表示，要求美國人，尤其是美軍承擔風險，而盟友卻不願盡責任，這對美國不公平，也不是可行的戰略。

柯伯吉也曾投書媒體表示，台灣在大幅強化國防方面極度缺乏緊迫感。

他在文中寫道，鑑於兩岸軍力差距懸殊，台灣的國防支出至少應達GDP的5%。「事實上，如果台灣的安全與自主權危在旦夕，何不花費10%？」

美國五角大廈「2022年國防戰略」要求軍隊具備同時打贏兩場戰爭的能力。但2024年國家國防戰略委員會呼籲「建構多戰區部隊」。這種做法主張，美軍及其盟友必須能夠「保衛本土並同時因應印太、歐洲及中東的威脅」。

但柯伯吉認為，美軍其實只能打一場戰爭，因此國防部應準備好將戰略重心從中國以外的區域，特別是中東及歐洲逐步淡出，以使美國的戰略目標與資源相匹配。

他3月在聽證會上表示：「我們的軍隊沒有足夠的能力對抗4個對手。」

柯伯吉指出，威脅如此迫切且多線戰爭的可能性非常高，美國必須制定務實的計畫。「我感到自己有特殊責任，如果獲得任命，就必須制定真正能因應這種局面的戰略。」

參議院中午以54比45的票數通過他的任命案，國會老將麥康奈（Mitch McConnell）是唯一投下反對票的共和黨議員。

麥康奈於投票後透過聲明表示，放棄烏克蘭和歐洲、淡化中東的重要性，將重心置於印太區域，在地緣政治方面並不是聰明的一步棋。

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