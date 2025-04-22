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甲板寬度超越美福特級　武漢航母樓現004型擁80架艦載機

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▲▼最新衛星照片顯示武漢航母樓又發生變化，甲板寬度明顯更寬，據測量分析已逾83米，較美軍福特級航母多出5米。（圖／翻攝自大陸網站）

▲ 最新衛星照片顯示武漢航母樓又發生變化，甲板寬度明顯更寬，據分析較美軍福特級航母多出5米。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

被視為中國航母發展指標的「武漢航母樓」，近日再次被拍攝到發生巨大的變化，不僅甲板明顯加寬，其艦島也明顯後移。據分析，改造後的甲板寬度已超過83米，整體要比美軍最新福特級航母更為龐大，預示004型航母將配備4部彈射器，可攜帶殲-35及頻繁亮相試飛的六代機，共計80架艦載機。

從曝光的衛星照片可以看到，這艘「水泥航母」右舷甲板明顯要比過去更為寬大，陸媒根據測量分析指出，逾83米的寬度較福特級航母多出5米，預估排水量突破12萬噸大關，不僅可搭載更多的艦載機，也將擁有強大的作戰半徑及持續作戰能力。

▼武漢航母樓被外界視為揭露中國最新航母設計的指標。(圖／資料圖／翻攝自大陸網站)

▲▼武漢航母樓被外界視為揭露中國最新航母設計的指標。(圖／資料圖／翻攝自大陸網站)

值得注意的是，航母樓呈現未來004型航母的艦島設計不僅體積更小，還大幅後移至艦尾位置，釋放出艦首大面積甲板空間，使艦載機起降調度更加高效，同時小型化的艦島降低對艦載機操作的干擾。此外，消除傳統煙囪結構，不僅增強艦艇的隱身性能，更是採用核動力系統的直接證據。

很可能成為中國首艘核動力航母的004型，其核反應堆產生的電力將為新一代電磁彈射器和艦載激光武器系統提供動力，4部電磁彈射器的配置也為第六代艦載機打開了上艦通道。

中國所曝光的兩款六代機中，目前由瀋陽飛機工業集團（簡稱瀋飛）推出的殲-50（暫稱），其擁有輕量化及優異的機動性，被視為最可能發展為解放軍下一代艦載機。從近期密集試飛的影像顯示，殲-50似乎採用拉姆達（ Lambda）機翼布局配合細長的中機身，以及同樣呈現後掠角度的一體化尾翼，可大幅降低雷達散射截面，實現更強的全向隱身能力。

▼殲-50被捕捉到在大連灣上空進行試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼殲-50在大連灣上空再度進行試飛，清晰可見其採拉姆達（ Lambda）機翼布局。（圖／翻攝自大陸網站）

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