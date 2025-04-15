台海開戰恐怖後果！　美司令警告「50萬人絕望死」：比大蕭條更慘

▲ 帕帕羅警告，一場西太平洋戰爭將重創全球經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日在參議院聽證會上警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，導致核戰風險升高，甚至造成50萬人絕望而死，更強調台灣海峽對全球貿易重要性，且台灣半導體也對美國經濟至關重要。

根據《美國海軍學會新聞網》（USNI News），帕帕羅指出，一旦封鎖台灣海峽這條關鍵的世界貿易水道，經濟損害可能較1930年代全球大蕭條更嚴重。這也突顯美國對台灣半導體生產的依賴，而半導體生產對美國經濟現代化與成長至關重要。

帕帕羅先前曾提到，中國對台軍事行動增加300%，而這些行動並非演習，而是為武統台灣所做的「彩排」。他警告，一場區域戰爭可能導致亞洲GDP下跌25%，美國GDP也將減少10%至12%，失業率上升7%至10%，「並導致50萬人絕望而死」。

即便美國成功介入，也只能將損害減半，因此後果依然嚴重，仍會為人類帶來巨大苦難。帕帕羅也憂心，印太地區盟友關係也將岌岌可危，部分國家恐怕向中國靠攏，「屈服於由中國制定世界秩序的長期目標」。

至於其他誓言不屈服於中國威脅的國家，可能開始發展核武計畫，進而加劇衝突風險。帕帕羅和駐韓美軍司令部司令布倫森（Xavier Brunson）表示，若美國削減對朝鮮半島、東北亞及台灣的軍事參與，日韓可能考慮這個選項。

兩人指出，若將駐韓美軍人數大幅削減至2.8萬人以下，北韓入侵可能性將升高，而美軍將難以遏制北韓侵略及阻止俄羅斯、中國在該區域的行動，強調首爾對印太安全的貢獻不僅限於朝鮮半島，且北韓軍力強大，需維持有效威懾。

帕帕羅呼籲加強印太地區在網路、太空、反太空作戰及長程打擊能力，並提及美國應改善艦隊後勤支援與造艦進度。他坦言，美國海軍兩棲艦隊資源及準備不足，艦艇狀況不佳，日前宣布一項提升艦艇戰備水準的試點計畫，將於年內啟動，目標是讓80%水面艦隊、潛艇及飛機準備好隨時應戰，避免中國趁虛而入。