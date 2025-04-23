販賣機沒賣瓶裝水、扭蛋機年齡標示不實　陳賢蔚曝兒童新樂園3缺失

▲民進黨台北市議員陳賢蔚到兒童新樂園稽查，發現3項缺失，要求北市府儘速改進。（圖／陳賢蔚議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員陳賢蔚近期前往兒童新樂園進行稽查，發現園區有3項待改善缺失，包括入口智能販賣店未提供適合孩童飲用瓶裝水、園區內飲水機缺乏指引標示不利親子使用，以及扭蛋玩具機年齡標示不實，適用年齡隨機擺放不利辨識，要求北市府儘速改善，打造更為健康、安全的兒童新樂園。

陳賢蔚23日表示，自己近日前往兒童新樂園進行稽查，針對園區相關設施是否符合親子需求進行了解，稽查過程中，發現園區有3項待改善缺失，關係到兒童健康、安全與市民育兒友善措施。

陳賢蔚列舉，缺失一「入口智能販賣店未提供適合孩童飲用瓶裝水」，位於入口處智能販賣店，販售多種含咖啡因及糖份的飲料與零食，卻未提供最基本的瓶裝水，在炎熱天氣下，對於未攜帶水壺孩童無法即時補充水分，不利兒童健康。

陳賢蔚指出，缺失二「園區內飲水機缺乏指引標示不利親子使用」，園區內共有14台飲水機，但園區相關導覽圖與現場指示牌面，都未清楚標註飲水機方向及位置，無法協助父母及孩童即時使用。

陳賢蔚說，缺失三「扭蛋玩具機年齡標示不實、適用年齡隨機擺放不利辨識」，園區內設有非常多部扭蛋玩具機，部分機台日文標示為15歲以上適用，中文卻標示10歲以上；另機台擺放位置未考慮玩具適用年齡，6歲及15歲以上玩具隨機擺放毫無邏輯，不利父母及孩童辨識，恐讓孩童買到不適合其年齡之玩具造成危險。

陳賢蔚認為，兒童新樂園是台北市最知名的親子休閒空間，也是眾多孩童前往遊憩的重要場所，相關設施、設備不但要以守護孩童的健康、安全為核心理念，也要促進友善父母育兒的重要目標，以上三大缺失，將要求北市府儘速辦理改善，打造更為健康、安全的兒童新樂園。

對此，台北捷運公司回應，為響應台北市政府禁用一次性塑膠容器及瓶裝水的政策，逐步減少瓶裝水的販售及使用，智能販賣店未提供瓶裝水販售，希冀遊客攜帶個人環保瓶，以環保與健康雙軌並行的原則；兒童新樂園官方網站「遊客服務－貼心服務」頁籤，已提供飲水機位置圖，今日將加強園區現場飲水機標示，以提供親子遊客能夠更方便找到飲水機。

北捷提及，已要求扭蛋機合作廠商暫停販售，並要求廠商須依原製造商規定適用年齡分級中文標示，及分區重新配置擺放位置，待改善措施完成後，始得恢復販售。