TPOC揭蔣萬安「倒閣說」網路聲量　超過3成支持、單日聲量破7.6萬

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安17日拋出「倒閣說」，引起各界熱議。對此，TPOC台灣議題研究中心今（23日）分析網路聲量指出，蔣萬安發聲當天，單日聲量衝高至超過2.7萬則，隔天聲量更飆增至單日超過7.6萬則高峰。進一步分析，「支持倒閣」立場的聲量，約佔所有熱門討論的26％，若把「為國民黨加油」相關言論一併計入支持立場，網路輿論支持倒閣聲量佔比約略超過3成，雖尚未成熟到足以稱之為網友們的主流意見，但具備有一定的支持比率。



TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集近一周之間的「倒閣網路聲量」，調查結果顯示，在蔣萬安4月17日拋出「倒閣」主張之前，網路上對於倒閣討論度相當低靡，平均每天只有240則左右，而蔣萬安發聲當天，單日聲量衝高至超過2.7萬則，且隔天4月18日聲量全面發酵，飆增至單日超過7.6萬則高峰。蔣萬安成功靠著這波倒閣話題搶佔媒體版面，讓倒閣議題的聲量連續數日在2萬則以上，無疑是最近政壇最熱議的話題。

TPOC指出，有趣的是，透過主題風向分析網路留言內容發現，蔣萬安拋出倒閣話題後的頭兩天中，網友們對於此議題的看法相當分歧，有抱持支持態度的，也有對此表達憂慮之意的。

▼TPOC分析「倒閣」網路聲量數據。（圖／TPOC提供，下同）

進一步分析結果，聲量佔比最高的言論是「強力支持倒閣」相關論述，聲量佔比高達21.3％；其次則是聚焦「討論倒閣成功後的後果」，聲量佔比為20.7％；第三是「嘲笑倒閣是講講而已」相關言論，聲量佔比10.9％。其他能見度高的看法還有：「計算倒閣風險」佔9.9％、「為國民黨加油」佔7.3％、「認為國民黨怕被罷免才喊倒閣」佔6.9％、「批評蔣萬安帶頭違法（指參與在禁制區內的集會）」佔6.8％、「認為總統也該重選」佔6.2％、「嘲諷國民黨不敢提倒閣」佔5.5％、「表示同意倒閣」佔4.7％。

TPOC總結，明確表示「支持倒閣」立場的聲量，約佔所有熱門討論面向中的26％，而若把「為國民黨加油」相關言論一併計入支持立場，網路輿論中表示支持倒閣的聲量佔比約略超過3成，雖尚未成熟到足以稱之為網友們的主流意見，但具備有一定的支持比率。

最後，TPOC認為，蔣萬安近期動作頻頻，除了在美國對等關稅議題上積極表態，也親自參與國民黨的集會活動，登高一呼號召發動倒閣，吸引大量網路聲量，也在近期政壇熱議的大罷免輿論戰中成功主導輿情走向。不過，網路數據分析顯示支持倒閣的聲量佔比合計約3成左右，輿情風向並非一面倒，加上觀察近期新聞時事話題，國民黨內部對於是否推動改革的意見分歧，作為友軍的民眾黨則直接表達不支持的態度，顯然還不是在野陣營的主流共識。