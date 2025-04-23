高雄數位治理再升級　車禍處理邁入即時新紀元！

▲▼高雄市政府警察局領先全國，自113年下半年起全面導入「交通事故行動處理APP」，為交通事故處理流程帶來革命性的改變。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府警察局領先全國，自113年下半年起全面導入「交通事故行動處理APP」，為交通事故處理流程帶來革命性的改變。以往員警在事故現場需耗時費力地手寫記錄，如今只需透過平板電腦即可迅速完成拍照、定位、資料填寫、聯單列印與即時上傳，大幅提升處理效率與準確性，讓市民朋友告別漫長等待。

過去，事故現場的紙本作業不僅耗時，手寫字跡不清更可能導致後續資料判讀的困難。員警返回駐地後，還需進行繁瑣的掃描建檔與電子圖資轉製工作。現在，透過行動處理APP，所有流程皆可在現場一機完成，原本每位當事人至少需耗費半小時以上的時間，現在大幅縮短至5至10分鐘，讓員警能更專注於維護現場秩序與釐清事故原因。

這套智慧系統不僅加速了現場處理速度，更優化了後續作業流程。即時上傳與標準化欄位設計，讓以往需返回駐地才能完成的文書工作得以同步進行，每件事故的後續建檔流程至少可節省20至30分鐘以上，真正實現「把時間還給市民，把專業留在現場」的目標。

此外，數位化作業也為環保盡一份心力。透過減少紙張與墨水的使用，預估一年至少可節省數十萬張紙，為高雄市邁向低碳城市與淨零目標做出實質貢獻。

高雄市政府警察局強調，這套系統是事故處理科技化的重要里程碑，不僅能有效減輕員警負擔、提升為民服務品質，更能促進環境永續發展。

目前高雄市員警使用平板處理交通事故的比例已近七成，114年全市平板數量更將達到156台，位居全國第一。未來，市警局將持續優化系統功能，致力於提升事故處理效率與服務品質，讓警政與城市一同邁向智慧化新時代。